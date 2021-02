El PSOE, el mar, el monte, las liebres y las sardinas

Víctor Hernandez Bru

miércoles 17 de febrero de 2021

Que en el PSOE se ha instalado de manera que parece irresoluble y permanente la mentira como primordial modus operandi, como filosofía de vida, es algo que ya hemos repetido en varias ocasiones. Y que tal patrón vital es absolutamente inmune al más mínimo rastro de vergüenza torera es algo que ya no hace falta ni decir.



Hay que tener en cuenta que estamos hablando del partido que ha llegado al poder comprometiéndose a no pactar con independentistas, a no negociar con pro-etarras y a no gobernar con Podemos, que son los tres pilares de su acción de gobierno; en el que el ministro de Sanidad prometió que no sería candidato a la Generalitat, apenas una semana antes de ser proclamado como tal o que prometió que no toleraría ni la más mínima sombra de duda en sus ministros, pero que tras tres dimisiones iniciales, se ha tenido que tragar imputaciones, investigaciones y delitos probados, sin que nadie dé muestra alguna de ser consciente de que ‘dimitir’ no es un nombre de pila ruso.



Sólo en ese ambiente son explicables las declaraciones de ayer de su portavoz en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que ha responsabilizado nada más y nada menos que a Pedro I El Falso de que Roquetas vaya a tener por fin su hospital, después de décadas de porfías y demandas del consistorio roquetero a la Junta de Andalucía del PSOE, partido que, tras 40 años de cortijismo andaluz, abandonó el gobierno autonómico sin atisbo de intención de levantar la infraestructura sanitaria en cuestión. A don Manuel García, le parece que el hecho de que parte de los fondos con los que la Junta y el Ayuntamiento van a construir el hospital vengan de los que la Unión Europea ha destinado a los gobiernos nacionales supone que el mérito es de Pedro Sánchez. Bueno, en realidad no se lo parece, pero como la cara de cemento es algo que también se ha instalado en el pedrosocialismo patrio, pues se lanza… a ver si cuela.



Es algo similar a la tercera rueda de prensa telemática consecutiva anunciada y convocada por la también portavoz municipal socialista, en su caso en la capital, Adriana Valverde, que ayer nos tomó el pelo, ya digo, por tercera vez consecutiva, llamándonos a asistir a una rueda de prensa on line que, cuando los medios acudimos, resulta no ser otra cosa que la publicación de un vídeo animado de la susodicha. Sería fácil anunciar que a tal o cual hora se va a colgar un vídeo en el canal de Youtube correspondiente, pero claro, eso sería decir la verdad, algo a lo que el actual socialismo parece tener alergia.



No es de extrañar que, lanzados ya por el desfiladero de la trola abismal, ayer a ese fantoche cúspide de la incultura llamada Carmen ‘Calva’ no se le ocurriera otra cosa que proclamar que éste es el gobierno que más ha trabajado en lo que va de democracia. Entiendo que su término de comparación debe estar fundamentalmente a otros gobiernos socialistas que ella misma ha conocido desde el partido o desde el seno del propio ejecutivo, pero por si acaso, convendría que le pregunten por su producción gubernativa a personajes como el ministro astronauta Pedro Duque, al de Transportes Ábalos, a la de Industria Maroto, al de Consumo Garzón, al de Inclusión Escrivá o a ese gordito y eternamente sonriente, Castells, por citar a algunos sobre los que, hasta la fecha, bien podríamos decir que no han dado un palo a un charco.



En fin, no sería de extrañar que en el epitafio de este ejecutivo, que tantos y tantos esperamos lo más próximo posible, alguien decidiera esculpir en letras de oro aquello de “por el mar corren las liebres… por el monte las sardinas… tralará”.