Deportes Ampliar La atleta máster Paula Ramírez logra medalla de plata en el Campeonato Andaluz de Cross miércoles 17 de febrero de 2021 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Además, la deportista, en el Campeonato de Andalucía Absoluto, logró la medalla de bronce, siendo su décimo título a nivel andaluz





La deportista Paula Ramírez ha conseguido un nuevo éxito que sumar a su carrera deportiva, tras su participación en el Campeonato de Andalucía de Campo A Través celebrado en Mijas, donde los clubes almerienses han recogido éxitos en forma de medallas.



En F-35, ha obtenido medalla de plata para seguir motivada de cara a próximas competiciones. El evento deportivo ha contado con la presencia de más de 1.000 atletas presentes y la competición se ha celebrado cumpliendo con todas las garantías y protocolos que se exigen por parte de las autoridades sanitarias.



Los deportistas provenientes de distintas provincias andaluzas han competido en las categorías de Campo A Través en Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Sénior y Máster para atletas que compiten individualmente, y Clubes Máster y Relevos Mixtos Máster en las categorías que compiten por equipos.



Además, Paula Ramírez logró alzarse con la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía Absoluto de Pista Cubierta en la prueba de 800 metros, un trabajo que también agradece a su entrenador Juan José Duque Muñoz. Con este título, la atleta ha obtenido el que se trata de su décimo título a nivel Absoluto Andaluz.

