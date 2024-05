El PSOE exige una comisión contra el absentismo

miércoles 15 de mayo de 2024 , 14:39h

El PSOE lleva desde 2015 solicitando a los distintos alcaldes del Partido Popular que han pasado por el Ayuntamiento de Almería la creación de una comisión específica para hacer frente al absentismo escolar en todos los barrios de la ciudad, pero en especial en aquellos barrios donde se registra un mayor número de familias desfavorecidas, petición que reiteró en 2017, sin que dicha petición fuera atendida.

"La situación ha ido a peor, ya que en marzo de 2020 no sólo el Ayuntamiento siguió mirando hacia otro lado con este asunto, sino que devolvió más de 16.000 euros destinados a la lucha contra el absentismo escolar porque no elaboró ni ejecutó ningún proyecto en este sentido" señala el PSOE en una nota. Ese mismo año, en junio, el Ayuntamiento "no quiso acogerse a las ayudas de otras administraciones para la elaboración de planes contra el absentismo escolar, al negarse a subsanar la documentación realizada, como se le había requerido".

"Una desidia y un abandono de tal calibre merecen el reproche de toda la comunidad educativa, y de toda la sociedad porque la educación garantiza la igualdad de oportunidades y es el ascensor social para los niños y niñas de familias desfavorecidas", ha destacado el concejal socialista, Antonio Ruano, quien ha salido en defensa de sus derechos, exigiendo la creación, de una vez por todas, de la Comisión contra el Absentismo Escolar, tal y como viene reclamando el PSOE desde años.

A este respecto, Ruano ha recordado la obligación legal que tiene la alcaldesa, como cualquier persona, pero, sobre todo como autoridad pública competente, de garantizar la asistencia del alumnado al centro escolar, durante el periodo obligatorio. En concreto, el Decreto 155/1997 de 10 de junio regula la cooperación entre Ayuntamientos y Junta de Andalucía en materia educativa, y en él se establece su papel en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y determina su participación, a través de los servicios sociales municipales, para hacer efectiva la asistencia del alumnado al centro escolar.

"Sin embargo, vemos que ninguno de los alcaldes del PP que han pasado por este Ayuntamiento se han tomado jamás en serio el derecho a la educación de los niños y niñas de Almería, y que la alcaldesa sigue actuando de forma completamente irresponsable, ya que el absentismo deriva en abandono escolar y el abandono merma las oportunidades de acceso al mercado laboral y de desarrollo pleno del individuo", ha lamentado el concejal socialista.

"¿Pero qué podemos esperar del PP en el Ayuntamiento, si ni siquiera está utilizando la figura del 'Consejo Escolar Municipal', en el que deberían abordarse las necesidades educativas de la ciudad, en una mesa junto con todos los agentes que forman la comunidad educativa, consejo que lleva sin reunirse desde julio de 2012?", se ha preguntado, finalmente, el concejal del PSOE Antonio Ruano.