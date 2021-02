El PSOE habla de "situación límite" en absentismo escolar pero las cifras son similares años anteriores

martes 16 de febrero de 2021 , 14:56h

Valverde: "De las casi 4.700 situaciones de absentismo del curso 2017-2018, sólo 10 fueron resueltas" y "a ello se suma ahora el temor al contagio"

Juegan con su futuro

El PP incumple

Ejemplos de irresponsabilidad

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha expresado su preocupación ante "la situación límite" del absentismo escolar en la capital, al margen del aumento de casos que hayan podido producirse como consecuencia de la pandemia, y ha apelado a la responsabilidad del alcalde, del Partido Popular, para la puesta en marcha de la Comisión Municipal, tal y como regula el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, "para evitar que estos niños y niñas pierdan el tren hacia su futuro".En rueda de prensa, junto al concejal socialista Antonio Ruano, la portavoz del PSOE ha destacado el hecho de que, de las 4.746 situaciones de absentismo registradas en el curso 2017-2018, sólo 10 fueron resueltas. Las cifras del curso 2018-2019 también arrojan datos alarmantes, con 4.625 situaciones de absentismo registradas. Y las del pasado curso, 2019-2020, si bien no reflejan la totalidad del año académico, por la suspensión de clases en el mes de marzo, también muestran un dato preocupante desde septiembre a finales de febrero, con 2.543 situaciones de absentismo en los colegios e institutos de la ciudad de Almería."Hablamos de absentismo cuando un alumno de entre 6 y 16 años de edad, que es la franja que abarca la educación obligatoria, falta a clase durante varios días sin razón justificada", ha señalado. En el caso de la Educación Primaria, se considera que estamos ante una situación de absentismo cuando el alumno deja de asistir a clase sin justificar durante 5 días en el cómputo de un mes, y en el de Educación Secundaria, cuando falta 25 días.A juicio de la portavoz del PSOE "el PP parece estar jugando con el futuro de estos niños y niñas que no han tenido la misma suerte que otros, y, como consecuencia de ello, la situación se ha agravado durante este curso escolar porque, a los problemas de estas familias, se suma ahora el temor al contagio"."Los niños que dejan sus estudios pierden la oportunidad de desarrollarse en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros porque la educación es el motor del cambio social y permite a cualquier niño o niña, con independencia de donde haya nacido, disponer de todas las oportunidades para alcanzar sus metas personales; es el único y verdadero ascensor social del que disponen para un desarrollo pleno en la sociedad", ha destacado la portavoz del PSOE.En el año 2015 se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento una moción del PSOE para que se constituyera la Comisión Municipal de Lucha contra el Absentismo Escolar, con el compromiso de que se reuniría cada tres meses. Además, el equipo de gobierno se comprometió a redactar una ordenanza municipal para reducir el índice de absentismo escolar en los niños y jóvenes de Almería en edad de escolarización obligatoria. "Aún seguimos esperando", ha manifestado Valverde.En este sentido, ha recordado que "los socialistas llevamos años pidiendo que se constituya dicha comisión porque sería un instrumento eficaz para ayudar a estos niños a volver a las aulas, coordinando a profesores, orientadores, equipos directivos de los centros educativos, Servicios Sociales, Policía Local y a aquellas asociaciones que trabajan con estas familias, en el objetivo común de que estos niños y niñas sigan el curso escolar".

En su opinión, "la falta de conciencia y de responsabilidad del alcalde en este asunto ha desembocado en una situación límite". Para explicarlo ha señalado dos ejemplos. El primero de ellos nos remite a marzo de 2020, "cuando el alcalde tuvo que devolver a la Junta de Andalucía más de 16.000 euros para la lucha contra el absentismo escolar por no haber redactado los proyectos explicando en qué iba a emplear esos fondos". "Los proyectos no estaban redactados porque no existe una Comisión Municipal contra el Absentismo que determine qué se tiene que hacer en cada colegio e instituto de Almería", ha añadido.



El segundo ejemplo que ilustra esa manera de proceder del PP, según ha explicado Valverde, tuvo lugar en junio de 2020, "cuando el alcalde perdió la posibilidad de conseguir fondos para luchar contra el absentismo, al no haber sido capaz de subsanar los errores en el documento de petición que presentó a la Junta de Andalucía".