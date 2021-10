El PSOE insiste en al falta de transparencia de la web muinicipal

jueves 07 de octubre de 2021

La portavoz socialista pide que se impulse la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno aprobada hace más de 4 años







La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha pedido hoy al alcalde que fomente la participación de los ciudadanos en las redes sociales del Ayuntamiento de Almería como institución (Instagram, Twitter y Facebook).



Valverde ha explicado que, en la actualidad, las redes sociales municipales "son usadas como plataforma de publicidad de las actuaciones del equipo de Gobierno del PP, invisibilizando no solo a la oposición --ningún grupo de la oposición tiene espacio en esos medios-- sino, lo que es peor, a los ciudadanos de Almería que no pueden ver publicadas sus opiniones o sus comentarios".



La edil socialista ha denunciado que "en medios como Facebook se ocultan algunos comentarios y, sin embargo, sí se muestran otros" y se ha preguntado "cuál es el criterio a la hora de dejar visibles unos u otros”.



También, ha puesto como ejemplo Twitter, donde el perfil del Ayuntamiento, según ha comentado, "sigue a personas como el portavoz del PP de León o a un senador del PP de Cataluña, señores que nada tienen que ver con la ciudad de Almería". En el caso de Instagram, ha lamentado que las publicaciones del Ayuntamiento "no pueden ser comentadas por los ciudadanos, no admite comentarios que como todo el mundo sabe son propios y dan sentido a una red social".



De este modo, ha pedido al alcalde "que ponga orden" en estos medios y también en la web del Ayuntamiento, donde, según ha denunciado, "se publican noticias que se suponen institucionales pero que contienen críticas políticas, especialmente hacia el PSOE". Según Valverde "la web del Ayuntamiento de todos los almerienses debería ser exclusivamente institucional y, por lo tanto, imparcial y objetiva, porque para la crítica política ya están los espacios de los partidos políticos".



Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno

La portavoz socialista ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia para pedir al alcalde “que impulse la Ordenanza de Transparencia, Buen Gobierno y Calidad Democrática” ya que, en su opinión, "se aprobó hace más de 4 años por todos los grupos políticos y aún queda mucho trabajo por hacer".



Valverde ha afeado al alcalde que "no es propio de un Ayuntamiento del siglo XXI, dentro la revolución tecnológica y de sistemas de información y comunicación en la que vivimos, que aún los ciudadanos de Almería tengamos que mendigar al concejal de turno o al alcalde cuando queremos obtener información de muchas cuestiones que afectan a los vecinos y a las empresas".



Entre otros temas, Adriana Valverde ha solicitado que se actualice la información sobre gastos de viajes y protocolo o sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios que presta cada área. Ha lamentado que "no se cuelgan en la web todos los contratos que se realizan con las empresas, con indicación de su objeto, importe de licitación y adjudicación, duración, etc" y que “tampoco hay información de todos los contratos menores".



"No se publican los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento y no se da publicidad a los acuerdos con entidades bancarias con las que realiza operaciones de préstamo o crédito el Ayuntamiento de Almería", ha añadido Valverde, quien ha resaltado que "todas estas cuestiones no las estamos inventando desde el Grupo Socialista, todo esto viene recogido en la Ordenanza aprobada en 2017 y ya ha dado tiempo suficiente a este equipo de Gobierno para atender a todas estas cuestiones".



Según Valverde “toda esta información existe, solo hay que volcarla en la web para que tengan acceso a la misma todos los ciudadanos”, sin embargo, "esto no se hace porque desde el PP no quieren que los ciudadanos tengamos acceso a según qué informaciones: el oscurantismo y la falta de rendición de cuentas en los concejales del PP son deliberados”, ha asegurado.



Por todo ello, la edil del PSOE ha concluido que “desde el Grupo Socialista pedimos al alcalde que demuestre ser una persona demócrata, moderna, acorde con los tiempos que vivimos y que fomente una mayor participación de todos los ciudadanos en la vida pública de la ciudad, haciendo uso para ello de las enormes posibilidades que nos ofrecen hoy día las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de una forma plural y participativa”.