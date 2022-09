El PSOE lamental la falta de transporte a estudiantes del IES Valle del Andarax

jueves 15 de septiembre de 2022 , 15:38h

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez, ha lamentado que la “incapacidad para la gestión” del Gobierno autonómico del PP haya dejado, de momento y “sine die” al alumnado de los municipios de Ohanes, Beires, Padules y Almócita sin servicio de transporte escolar para poder estudiar en el IES Valle del Andarax. “El comienzo de curso en Secundaria aún no ha podido comenzar para una veintena de estudiantes de estos municipios del Andarax puesto que no pueden desplazarse al instituto porque la Junta de Andalucía no ha puesto en marcha el servicio correspondiente”, ha trasladado la dirigente socialista.

Cruz Martínez ha trasladado que desde la dirección del centro educativo Valle del Andarax se informó por las plataformas correspondientes a las familias de que el servicio de transporte de la ruta Ohanes “está sin resolver” tratándose de una “incidencia” para la que no hay fecha de solución. “El curso escolar no se prepara de un día para otro, sino que, con mucha antelación ha de tenerse todo dispuesto para que se cumplan los objetivos educativos, algo que desde la Consejería de Educación no se ha hecho”, ha reprochado y ha afeado al PP que “vulnere los derechos al transporte escolar y a la educación” de este alumnado al que “no se está tratando como al resto”.

“No hay ninguna justificación para que desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía no se haya puesto esta ruta en funcionamiento porque, de haber existido algún problema con la empresa, se resuelve mediante un decreto contratando a otra entidad porque el objetivo principal es garantizar que los estudiantes acuden a clase el primer día de Secundaria, que hoy comienza, y los siguientes” una cuestión que, insiste, “está aún sin resolver”.

La secretaria de Política Municipal de los socialistas almerienses considera que el PP “no ha tenido la voluntad” de poner en marcha este servicio y ha añadido que esta circunstancia supone un inconveniente para las familias y para la conciliación. “Cuando una familia pide hacer uso del servicio de transporte público o de cualquier otro servicio que ofrece Educación, lo hace porque lo necesita y desde la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla no se le está atendiendo como corresponde”, ha denunciado y ha instado a la Delegación de Educación a poner en marcha “todos los mecanismos necesarios” para resolver cuanto antes esta situación. “No ha existido, hasta el momento, ni diligencia ni voluntad y eso es absolutamente reprochable a los dirigentes del PP”, ha señalado y ha reprochado al Gobierno de Moreno Bonilla que “su incapacidad y desidia ha tenido que ser suplida por los padres y madres, que deben de perder un día de trabajo para llevar a sus hijos e hijas al colegio”. “Los errores de la administración competente no lo pueden pagar las familias que tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales”, ha insistido.