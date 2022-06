Capital El PSOE no apoya pedir al Gobierno central arena para las playas urbanas viernes 24 de junio de 2022 , 10:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre las mociones que hoy se han elevado al Pleno Ordinario celebrado por la Corporación municipal se han incluido la solicitud al Gobierno de España para que lleve a cabo las actuaciones de aporte de arena necesarias en las playas de la capital y a que acometa la pavimentación del camino agrícola que da acceso al paraje de Los Capeles. Ambas mociones, presentadas por el Grupo Municipal Popular, se han aprobado con la única abstención del grupo socialista. Respecto de la moción que reclama el aporte de arena a las playas, de forma particular sobre la playa de El Palmeral de El Zapillo, afectada por el temporal ocurrido a finales del mes de abri, el concejal delegado de Promoción de la Ciudad, Comercio y Playas, Carlos Sánchez, ha lamentado la posición del grupo socialista, “negando la mayor y dando de nuevo la espalda a las necesidades que tiene esta ciudad, cuando se trata de exigir al gobierno de Pedro Sánchez”. El concejal ha descrito y expuesto con imágenes ante Pleno la situación derivada de ese temporal y sus consecuencias sobre la playa, reclamando nuevamente ante la Dirección General de Costas, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, que acometa las actuaciones necesarias en materia de aporte de arena, en el marco de lo que son sus competencia. Una petición justificada en “los problemas de accesibilidad que ha derivado la pérdida de arena en la zona de El Palmeral, denunciada hace solo unos meses y que ha encontrado la negativa por respuesta. No estamos de acuerdo con la decisión de costas, cuando es evidente que hay zonas en las que faltan, aproximadamente, 45 centímetros de arena, como además se evidencia una vez han quedado instaladas las pasarelas de acceso”, ha argumentado, recordando además que se trata de una “playa de referencia para las personas con discapacidad al ser la única playa de la provincia que dispone del certificado ISO 17001 de accesibilidad, y siendo la playa que más servicios aporta a este colectivo”. En este sentido, ha recordado a la bancada socialista las “trabas” que en el desarrollo de los planes municipales para las playas han puesto siempre los socialistas al frente del Gobierno Central y de la Junta. “En 2017 la Junta del Psoe nos negó la posibilidad de tener los aseos en el Plan de Playas y nos dijo que teníamos que pedirlo en una concesión administrativa, que todavía no se ha podido resolver. Con las pasarelas pasa lo mismo, queremos sustituirlas todas para que sean de hormigón, que permanezcan todo el año, y el gobierno socialista se lo ha negado al Ayuntamiento de Almería y sí lo ha concedido en otros ayuntamientos”. Finalmente, ha explicado Sánchez que “desde que empezó la democracia, la única ayuda que ha recibido el Ayuntamiento de Almería para las playas asciende a 400.000 euros y los ha concedido la Junta de Andalucía, pero con Juanma Moreno al frente, 100.000 euros de ellos para accesibilidad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.