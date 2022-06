Capital Compromiso municipal para colaborar con los colectivos LGTBi viernes 24 de junio de 2022 , 10:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el caso de la moción elevada en apoyo a la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y próxima también la celebración de los actos organizados por el Ayuntamiento de Almería en el marco de la Semana del Orgullo LGTBI+, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha defendido la política municipal desarrollada en este sentido “a lo largo de todo el año, sensibilizando a la población y así proteger a las personas que sufren acoso debido a su orientación sexual”. “Este Equipo de Gobierno es sensible con las personas del colectivo LGTBI y, por ello, colaboramos con las asociaciones que en Almería lo representan, apoyando los proyectos que consideramos que son importantes para evitar las agresiones que sufre el colectivo y que en muchos casos, cuando se producen en edades muy tempranas, conllevan secuelas psicológicas”, ha concluido. Vox es el único grupo que ha votado en contra de la moción. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.