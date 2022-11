Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE pide un estudio urbanístico de Regiones

sábado 26 de noviembre de 2022 , 10:41h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha mantenido un encuentro con miembros de la Asociación ‘Amigos de Regiones’ en la que le han trasladado las necesidades que tiene este barrio, como una puesta en valor del espacio del antiguo mercado, de sus barracas y el patio, y un estudio urbanístico para conocer cómo actuar en la barriada conservando su esencia.

Adriana Valverde ha propuesto que el antiguo mercado, cuyas barracas están actualmente ocupadas por diversas asociaciones, "se convierta en un verdadero centro neurálgico para el barrio, donde desarrollar actividades culturales y sociales que dinamicen la vida de los vecinos”.

Asimismo, en su encuentro, los vecinos le comentaron que dados los problemas de movilidad que se registran en Regiones sería conveniente “hacer un estudio urbanístico que, respetando la identidad del barrio, otorgue soluciones a algunas problemáticas que presentan sus calles, como la calle El Bruch, convertida en un fondo de saco que acumula suciedad de todo tipo y genera muchas molestias a los vecinos”.

En materia de tráfico, la portavoz socialista ha dado a conocer que los vecinos se quejan de que “sólo se puede acceder a la barriada por la calle Baja cuando la gasolinera cuenta con un acceso propio que ocasiona muchas retenciones de vehículos”. Valverde también tomó nota de la ausencia de pasos de peatones en muchos puntos y de la “falta total de mantenimiento” de los existentes.

Adriana Valverde ha criticado en este sentido que la concejala de Movilidad del Ayuntamiento “no se dé cuenta de todas estas deficiencias, como la ausencia de acera frente a la gasolinera, cuando tiene que pasar a diario por esa zona para acudir al Área” y lo atribuye a “una muestra más de la desidia del PP en el Ayuntamiento que tras 20 años en el Gobierno ha perdido todo interés por solucionar los problemas del día a día de los vecinos”.

La Asociación ‘Amigos de Regiones’ también trasladó a Valverde su descontento por la “falta de control del Ayuntamiento sobre las palomas que hay en el barrio y que provocan mucha suciedad, que no se limpia, aparte de otras molestias”.

La portavoz del PSOE pudo constatar en su reunión con estos vecinos que en este barrio también se dan los problemas de falta de limpieza y de mantenimiento que presenta el resto de la ciudad. Así, le manifestaron que “el plan de poda municipal no se cumple, no se realiza un seguimiento de los árboles cuyas raíces rompen las aceras y causan daños en las viviendas y no se amonesta de ningún modo a los propietarios de perros que ni recogen las heces de sus mascotas ni desinfectan con agua y vinagre y, sin embargo, sí generan muchísima suciedad en las calles”.

En último lugar, Valverde también ha dado a conocer que “estos vecinos quieren saber qué va a pasar con el edificio del hospital de Cruz Roja, cerrado desde hace meses, acumulando un abandono y suciedad que solo conllevan plagas de insectos y roedores que sufren los vecinos”.