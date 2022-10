Es una información de noticiasdealmeria.com

El PSOE reclama remunicipalizar el servicio de limpieza

jueves 13 de octubre de 2022 , 15:31h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha apostado hoy por municipalizar el servicio de limpieza una vez finalice el contrato con la actual concesionaria en enero de 2024 y ha anunciado que el PSOE se compromete a analizar la viabilidad de este proceso una vez acceda al Gobierno municipal tras las próximas elecciones.

Adriana Valverde ha destacado que “un servicio público y esencial para todos como es el de la limpieza diaria de la ciudad no puede estar en manos de unos pocos en busca de un beneficio empresarial, sobre todo, cuando el precio que los almerienses pagamos a esa empresa es cada vez más alto y el control que el equipo de gobierno ejerce sobre ella es cada vez más escaso”.

La portavoz socialista ha puesto de relieve que “esa vuelta a la gestión municipal, que ya están haciendo ciudades como Málaga, además de un importante ahorro, llevará aparejada una mejora de los servicios de limpieza de nuestras calles, la modernización de la maquinaria y un mejor equipamiento para los trabajadores”.

“La gestión del gasto de ese servicio a través de un control municipal va a ser mucho más eficaz desde el punto de vista económico pero también social”, ha reiterado. Adriana Valverde ha criticado que “hemos pasado de pagar 12,1 millones de euros a la empresa concesionaria desde que se inició el contrato a los 17,4 actuales, es decir, 5,3 millones más sin que los almerienses hayamos visto una mejora en el estado de limpieza de la ciudad”.

A lo largo de estos años, se han producido cuatro modificaciones de ese contrato, la última el pasado 29 de julio, de 1,6 millones de euros, que se justificó con la necesidad de ampliar horas y servicios de limpieza; incorporar nuevas zonas urbanas o ampliar el servicio de repaso de tarde y la limpieza intensiva de manchas en domingos y festivos.

Sin embargo, según Valverde, “lo único que siguen percibiendo los almerienses es el olor nauseabundo de los orines de perros; la suciedad en las calles; las aceras llenas de manchas y el entorno de los contenedores llenos de porquería”.

En su opinión, “el tema de la limpieza se le ha ido de las manos al PP en el Ayuntamiento de Almería” y ha aseverado que “lo comprobamos en cada barrio que visitamos, sea del centro o de la periferia”. Asimismo, ha mencionado las más de 2.600 incidencias registradas en la App de limpieza del Ayuntamiento entre marzo y septiembre de este año, “la mayoría por aceras sucias, acumulación de porquería y excrementos de animales”.

“Frente a esta realidad, lo único que hace este equipo de Gobierno es aumentar más y más el canon de limpieza sin que los almerienses veamos esas mejoras por ningún lado”, ha insistido Valverde, quien ha vuelto a denunciar que “la principal crítica que desde el Grupo Socialista le hacemos al equipo de Gobierno es que no controla a la empresa concesionaria, no supervisa que el servicio funcione correctamente, no hace un seguimiento del cumplimiento del contrato y no hace cumplir la ordenanza de limpieza en materia de sanciones”.

Por último, Valverde ha remarcado que “todo esto se lo hemos trasladado en muchas ocasiones al PP, al igual que debe obligar a la empresa a realizar los informes de calidad externos previstos en el contrato e invertir todo el presupuesto de que dispone la empresa antes de hacer ninguna ampliación”, lamentando que “lo único que se hace desde el equipo de Gobierno es la solución fácil de aumentar más y más lo que pagamos cada año por contrato”.