El PSOE reconoce su error al criticar la regeneración de la playa de Vera

sábado 06 de marzo de 2021 , 20:31h

El PSOE de vera “genera un problema que no existe” en el proceso de alegaciones al proyecto de regeneración de las playas de Vera.









La Subdelegación del Gobierno ha tenido que salir al paso para corregir los desatinos del portavoz socialista Martín Gerez, tirándole de las orejas y zanjando la polémica que había generado con su desinformación y falta de rigor.





El Partido Popular de Vera viene denunciando durante los últimos meses el gran desatino del Grupo Socialista en sus labores de oposición, circunstancia que se ha visto acrecentada hasta el punto de llegar a “generar un problema que no existe” en relación con el proceso de alegaciones al proyecto de recuperación ambiental de las playas de nuestro municipio, que contempla la construcción de un espigón frente a la zona naturista.



El desacierto de los socialistas veratenses les ha llevado a contradecir y poner en duda la redacción del proyecto de la Dirección Provincial de Costas en Almería (PSOE), dependiente del Gobierno de la Nación (PSOE), alegando que “la redacción del proyecto contenía varios errores” al reflejar una delimitación y separación de la zona nudista.



Tras “echar leña al fuego” e intentar generar polémica sobre un proyecto con la firma de su propio partido con el único objetivo de hacer una oposición “populista”, la Subdelegación del Gobierno en Almería, que preside Manuel de la Fuente, ha tenido que salir al paso y sonrojar al portavoz del PSOE en Vera para corregir y rectificar su desatino. Algo demasiado habitual en la labor opositora de Martín Gerez, que debería informarse bien antes de posicionarse en cuestiones de tal calado o de lanzar titulares poco veraces con el único fin de sembrar la duda, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.



Desde la Subdelegación del Gobierno han tenido que aclarar al PSOE de Vera mediante un comunicado, que “no se va a realizar ninguna separación entre la zona nudista y la textil, entre otras cosas porque no se trata de una competencia de Costas”. Sus compañeros de filas también le han aclarado que “la Ley de Costas no puede limitar derechos como el de la movilidad en las playas del municipio, algo que es competencia única del Ayuntamiento de Vera a través de sus propias ordenanzas municipales”, y aclaran que “las menciones a esa división de zonas - textil y nudista- que aparecían recogidas en la asistencia técnica, se trata de informaciones del anteproyecto que no tienen validez alguna”.



Básicamente, desde la dirección provincial del PSOE han tenido que frenar a un líder del PSOE de Vera instaurado en la polémica y en la desinformación.



Desde el Partido Popular de Vera entendemos las dificultades para hacer oposición a 100 kilómetros del municipio y la falta de conocimiento de la realidad de Vera, pero no podemos permitir que una oposición basada en la desinformación y en el ruido mediático quiera generar polémica ante un tema tan importante y estratégico para Vera como es el proyecto de recuperación ambiental de nuestra costa, que prevé la construcción de varios espigones para intentar contrarrestar, de una vez por todas, la gran regresión a la que se están viendo sometidas nuestras playas durante los últimos años.



La posición del Partido Popular de Vera en este asunto no tiene lugar a dudas e interpretaciones: defendemos el naturismo en nuestro municipio como un claro diversificador y diferenciador de nuestra oferta turística, al mismo tiempo que apostamos por la coexistencia de este modelo de turismo sin la necesidad de establecer barreras físicas, ya que el naturismo ha convivido con total respeto desde sus inicios con la opción textil. Quien elige el destino Vera, conoce bien esta peculiaridad. Cada persona tiene la libertad de elegir de qué forma desea vivir y disfrutar de su tiempo libre y su ocio, y así debe seguir siendo.