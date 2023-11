Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Visita nocturna al antiguo Cementerio de Vera lunes 30 de octubre de 2023 , 18:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Vera ha organizado por segundo año consecutivo una enriquecedora y cultural visita por el Camposanto de San José de Vera. Un año más, la próxima festividad de Difuntos y Todos los Santos nos ha llevado hasta el cementerio de Vera, lugar donde rendimos, en estos días, un culto especial y un homenaje a los que uno despide y recuerda y que ya no están y, si bien, ha arrancado con el concepto frío y solemne de lo funerario, la realidad es que la visita ha alumbrado a los visitantes con una bonita experiencia, en la que han podido descubrir e instruirse con gran respeto y consideración, de los grandes tintes culturales que posee la necrópolis veratense, que ofrece un rico patrimonio de carga histórica y singularidades artísticas y arquitectónicas en todos sus elementos, así como espacios de memoria que adquieren un gran valor como portador de su herencia social. De este modo, este cementerio de 1873 ha mostrado, bajo una espectacular luna llena, esplendorosa y fulgurante, y con un camino aluzado de antorchas y velas, los rincones más increíbles y desconocidos que posee, de la mano de la investigadora histórica Magda Navarro Arias y del historiador, miembro del IEA, docente colaborador de la Universidad de Almería en la asignatura de Arte y Patrimonio y experto en mármol y arte funerario almeriense Andrés Molina Franco, que han guiado a los asistentes, entre nichos y panteones, con explicaciones y aclaraciones sobre la historia del lugar y algunos de los secretos y entresijos de los más ilustres personajes del siglo XIX, convirtiendo la visita en una fructífera vivencia. Esta necrópolis proyectada por el arquitecto provincial Enrique López Rull allá por 1870, acoge los restos de familias muy representantes de lo que fue y es el Levante Almeriense, pero también alberga algunos nichos que rozan con la nobleza francesa y española y restos de quienes fuesen las únicas figuras femeninas en la primera Logia Masónica del Levante Almeriense y entre sus elementos y materiales arquitectónicos y esculturales, más longevos, se aprecia el mármol blanco de Macael, numerosos símbolos Masónicos o mármol negro de Bélgica, un sacramental con solar rectangular rematada en rotonda y cercado en todo su perímetro por un muro alto de fábrica, con albardilla encalada y una capilla. En este recorrido se ha contado, también, con la presencia de algunos de los descendientes de los difuntos más históricos, como el tataranieto de José Aynat y Funes Juan Luis Aynat, presidente del colegio de abogados de Almería, que ha aportado algunas anécdotas y aclaraciones familiares, además de mostrar a todos una piedra galena argentífera de plata maciza, que se extrajo de Sierra Almagrera y que se ha convertido en un objeto, importantísimo, de interés cultural. Pero, sin duda, uno de los momentos más emotivos del itinerario ha sido el homenaje realizado a las almas que descansan en el osario, con una hermosa ofrenda floral a la que ha acompañado un minuto de silencio de los más de 100 asistentes, que no se han querido perder la visita. Para finalizar este programa histórico cultural, el concejal de cultura y patrimonio Antonio Jesús Soler Castaño ha amenizado la velada con la lectura de la biografía y de un extraordinario poema de Juan Antonio Meca Jiménez, maestro, publicista, periodista, comediógrafo y poeta veratense, rescatado del anonimato en este acto. Y, como broche de oro, el propio concejal Antonio Jesús Soler ha sorprendido a los asistentes, ofreciendo un concierto fúnebre de piano en compañía de las voces de las hermanas mezzosopranos: Francisca y Mercedes Campoy, provocando con “Lacrimosa”. Réquiem de Mozart y “Ave María” de Giulio Caccini una gran emotividad y estremecimiento en el Camposanto. No obstante, se puede aseverar que se ha tratado de una excepcional y fascinante visita que ha transportado, a los visitantes, en el tiempo y que ha dado a conocer, con éxito, los monumentos funerarios, los personajes ilustres, el arte, los símbolos, la arquitectura, los mármoles funerarios, la rejería, la poesía, la masonería e incluso la música, gracias a la gran organización y labor realizadas por parte del Ayuntamiento de Vera y al entusiasmo de los historiadores e investigadores, que han realizado un espectacular trabajo y una increíble caracterización de la época. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

