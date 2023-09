Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El PSOE reitera que la autovía del Almanzora debe llegar a Baza lunes 25 de septiembre de 2023 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juan Antonio Lorenzo exige al presidente de la Junta que consigne el dinero necesario en los presupuestos de 2024 para la finalización de la autovía El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha lamentado que el presidente del Gobierno andaluz “no haya sido contundente” a la hora de mostrar hoy en Almería su compromiso para la terminación de la Autovía del Almanzora hasta el municipio granadino de Baza, tal y como se aprobó por unanimidad en el Pleno del Parlamento Andaluz del pasado mes de marzo y a iniciativa socialista. Lorenzo Cazorla ha recordado que fue el PP el que, al llegar a la Junta, modificó el proyecto original que contemplaba la Autovía hasta Baza y lo recortó. Sin embargo, una vez que el PSOE consiguió esa unanimidad parlamentaria, el Gobierno de Moreno Bonilla se comprometió a continuar la autovía, pero hoy, en la visita del presidente a la Comarca del Almanzora, “no le hemos escuchado asegurar lo que prometió que su Gobierno prometió en marzo en cumplimiento de la voluntad del pleno del Parlamento de Andalucía”, ha insistido. El también parlamentario autonómico ha exigido a Moreno Bonilla que, muestre su compromiso con la ampliación de la Autovía del Almanzora contemplando la ampliación en los Presupuestos para 2024; esa será, ha dicho, “la manera en la que empecemos a creer que, realmente, lo aprobado en pleno no ha caído en saco roto y que el proyecto original se ejecutará”. El líder de los socialistas almerienses recuerda, además, que la ejecución de los últimos tramos de la Autovía del Almanzora hacia el municipio de Baza son imprescindibles para hacer realidad en su totalidad este eje de comunicación diseñado en su día por el Gobierno de Andalucía y que como tal, en su integridad fue trasladado a Bruselas para solicitar financiación europea. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

