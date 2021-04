El Puerto de Almería abre el sábado para el I Concurso de Fotografía

viernes 23 de abril de 2021 , 15:48h

Los fotógrafos interesados en acceder a las zonas restringidas lo harán en grupos reducidos y con todas las medidas de seguridad y anti covid

Objetivo del concurso

El Puerto de Almería abre mañana excepcionalmente sus zonas restringidas para que los participantes en el I Concurso de Fotografía que estén interesados en tomar imágenes en dichos espacios, puedan acceder a ellos. Comoquiera que se han inscrito 200 personas, con el fin de facilitarles el trabajo en los espacios controlados y que no se formen grupos muy numerosos, la Autoridad Portuaria ha organizado turnos –con un máximo de 20 personas-, que se dividirán entre el 24 y el 25 de abril, y los días 1, 2, 8 y 9 de mayo, con los siguientes horarios: 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, y 20.00 horas.Los participantes que opten por tomar imágenes en las zonas controladas, estarán acompañados por la Policía Portuaria, y deberán cumplir las medidas recogidas en las bases del concurso –como vestir chaleco reflectante-, y respetar en todo momento con las normas anti covid.Estas medidas y turnos de acceso son para las zonas restringidas, como el Faro de Poniente o los muelles de Pechina y Poniente. Los inscritos que deseen realizar fotografías en espacios no controlados del recinto portuario, como el Muelle de Levante, las Amadrabillas o el Puerto Pesquero, podrán hacerlo libremente sin limitación en cuanto al aforo ni de fechas.Para resolver cualquier duda u obtener más información, pueden consultar las bases del concurso en este enlace https://apalmeria.com/puerto- ciudad/concurso-fotografia/ o dirigirse al correo electrónico [email protected] com.El concurso, con el que la APA pretende dar a conocer las instalaciones y la vida del Puerto de Almería, así como contribuir al fomento de la creatividad de los aficionados a la fotografía.La temática principal de las fotografías será el Puerto de Almería en cualquiera de sus ámbitos y actividades. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras, originales e inéditas, y que no se hayan presentado a otros concursos, ni expuestas en páginas web o cualquier otro medio digital o impreso. Las obras pueden enviarse a [email protected] com desde las 00.00 horas del 17 de mayo de 2021, hasta las 23.59 horas del día 28 de mayo 2021.Se han establecido tres premios. El primero está dotado con 600 euros; el segundo, con 300 euros; y el tercero, con 200 euros. El fallo del jurado se producirá el 3 de junio de 2021.