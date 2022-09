El Puerto de Almería hace escala en Seatrade Cruise Med

martes 13 de septiembre de 2022 , 16:23h

La Autoridad de Almería (APA) asiste desde hoy y hasta el jueves, en Málaga, a la Seatrade Cruise Med, la feria del sector de cruceros más importante del Mediterráneo. En estas dos jornadas, la representación portuaria almeriense, junto con la Mesa Institucional de Cruceros, mostrará la campaña ‘Almeria the Charm of the undiscovered’ (‘Almería, el encanto de lo desconocido’), con la que pretende captar el interés de las navieras del sector, sobre todo de las navieras de cruceros de lujo que buscan destinos con atractivos distintos a los habituales. Junto al resto de puertos andaluces, el de Almería tendrá su base de operaciones en el estand de la asociación Suncruise Andalucía.

La delegación de la Mesa Institucional de Cruceros en la feria de Málaga la integran el director de la APA, José Rafael Díaz, los concejales de Economía y Contratación y de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez y Jesús Luque, el presidente y el gerente de la Fundación Bahía Almeriport (FBA), Diego Martínez Cano y Fabio Laborda-Ortega, Carmelo Torres, gerente de la Empresa Municipal Almería Turística, José Antonio González, técnico de la Diputación Provincial, y José Antonio Cuesta, el jefe de la división Comercial y Calidad de la APA. La Autoridad Portuaria agradece al Ayuntamiento de Almería y a la Diputación Provincial la colaboración y asesoramiento, así como la aportación de material de promoción de la provincia en la Seatrade Med.

En las tres jornadas de la Seatrade Med, la delegación almeriense desarrollará una agenda intensa de encuentros con una quincena de navieras y otros agentes del sector, así como a presentaciones, conferencias y coloquios, y varios encuentros con la participación de Extenda. Además de estas actividades, en las jornadas previas a la feria, la Mesa de Cruceros ha llevado a cabo acciones de promoción en Almería, con la realización de sendos ‘fam trip’, en los que ha invitado a las navieras de cruceros de lujo, Abercrombie & Kent, Windstar Cruises y Scenic Cruises, a visitar la provincia donde han visto con sus propios ojos algunos de los atractivos más peculiares y menos conocidos de Almería, como los museos de la capital y pueblos de la Alpujarra almeriense.

Un Puerto de crucero

Además de la presentación de la campaña ‘Almería, el encanto de lo desconocido’, la APA aprovechará su presencia en la feria para informar al sector de las navieras de las características del Puerto de Almería para la llegada de barcos turísticos, así como de los interesantes proyectos que tiene en marcha para hacerlo aún más atractivo.

Hoy por hoy, el Puerto dispone de varios atraques para las escalas de cruceros. El atraque con mayor capacidad es el del Muelle de Ribera, que cuenta con 450 metros de longitud y 10 metros de calado. Cuatro atraques más dispuestos en los pantalanes anexos también pueden ser destinados a dicho tráfico. Asimismo, tiene uno exclusivo para cruceros en el Muelle de Levante, con 200 metros de longitud y 8 de calado.

El del Muelle de Levante es el atraque con mejor ubicación, ya que está a sólo 200 metros de la ciudad, y los cruceristas pueden llegar al centro de Almería en un cómodo paseo. Y en el futuro, una vez que se desarrolle el proyecto Puerto-Ciudad, además de la creación de una terminal de cruceros que mejorará y ampliará sus servicios, quedará integrado completamente en la ciudad, ya que el proyecto que suscribirán la APA y el Ayuntamiento incluye también la creación de una zona de ocio y restauración.

Una oferta diferente

Uno de los objetivos de la delegación almeriense en la Seatrade Med es trasladar a las navieras que la provincia de Almería es diferente, un enclave mediterráneo de contrastes en el que la naturaleza se entremezcla con la historia, donde playas vírgenes coexisten con el único desierto de Europa y la nieve de Sierra Nevada, alcazabas y mezquitas, iglesias y antiguas calles serpenteantes. La única catedral fortificada de España está a un paseo de diez minutos desde el barco. Y desde allí se llega, hasta la Alcazaba, fortaleza musulmana del siglo X, segundo monumento más visitado de Andalucía, a tan sólo 15 minutos a pie desde el Puerto.

Saliendo de la ciudad, hay enclaves con encanto como Mojácar o la Alpujarra. También se pueden realizar excursiones para visitar tradicionales pueblos blancos en la montaña, parques temáticos de las películas western, avistamiento de aves, aventura 4x4, kayaking y recorridos por el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar o el desierto de Tabernas, así como una visita a la Geoda Gigante de Pulpí, la más grande del mundo, abierta al público. Asimismo, destacan las playas vírgenes que ofrece el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde los viajeros más exigentes que buscan destinos exclusivos fuera del murmullo de los destinos masificados, podrán encontrar tesoros todavía por descubrir.