El Puerto de Almería perderá el 60% de ingresos por la cancelación de la OPE

lunes 07 de junio de 2021 , 15:25h

La Operación Paso del Estrecho (OPE), conocida como Operación Marhaba en Marruecos, organiza desde hace más de 30 años el caudal de viajeros que, en época festival, buscan regresar desde Europa a sus países de origen en el norte de África. Con el fin de evitar históricas aglomeraciones en los puertos del sur de nuestro país, el gobierno estatal colabora con el ejecutivo marroquí a fin de garantizar el bienestar y seguridad de los ciudadanos que deseen cruzar el estrecho durante las fechas señaladas.



Por motivo de la pandemia de COVID-19, el año anterior las fronteras de Marruecos permanecieron cerradas y sólo se pudo acceder al país a través de los puertos de Sète, en Francia, y Génova, en Italia: de esta manera se acordó no celebrar los operativos de la OPE con los puntos de salida en España.



Este 2021 se esperaba una relajación de las medidas ante los buenos datos que se arrojan sobre el descenso de contagios y el avance de la vacunación, pero el ministro de exteriores marroquí ha comunicado que se seguirán las mismas condiciones de viaje que en 2020, cancelando de facto la celebración de la OPE un año más. Aunque se apunta a la precaución ante posibles repuntes de coronavirus como motivo principal para esta decisión, las recientes tensiones diplomáticas entre España y Marruecos no dejan de acentuarse tras este comunicado.



El ultimo año de celebración de este operativo, 580.000 pasajeros escogieron el puerto de Almería para llevar a cabo el viaje, convirtiéndolo en el segundo con mayor movimiento de pasajeros del norte de África. Previniendo el regreso de la OPE este año, la Autoridad Portuaria (APA) de la provincia ha llevado a cabo una serie de obras y puestas a punto de los servicios portuarios, así como ha creado y mantenido una comisión que celebrara diferentes reuniones para la puesta en marcha del Paso del Estrecho.



Jesús Caicedo, director de la APA, confirma que desde el puerto de Almería tenían “la esperanza en que, de alguna u otra forma, se hubiera realizado la OPE”. Ante la negativa del gobierno marroquí, y su argumento de base sanitaria, ha reconocido que “no tenemos más remedio que aceptar lo que hay, y tener esperanza que, por lo menos con el retorno, pudiera ser que vinieran por Almería”. Gracias a la preparación que ya se ha llevado a cabo, el puerto se encuentra actualmente en condiciones de atender el caudal de viajeros de regreso, solo a la espera de llevar a cabo la contratación de personal de refuerzo y aplicar las directrices sanitarias que marque el gobierno español.



Aunque el ascenso en otro tipo de transporte de mercancías ha conseguido que el puerto almeriense pudiera mantenerse, desde la Autoridad Portuaria reconocen la enorme importancia económica que tiene este operativo: “el 60% de la facturación del puerto de Almería es la Operación del Paso del Estrecho”, afirma su director, teniendo en cuenta que se venía experimentando un crecimiento del puerto como zona de salida de viajeros al norte de África: “en el 2018 subimos casi un 7%, íbamos en crecimiento”.



Desde Cruz Roja se organizan actuaciones en el marco de la OPE: en 2019, el dispositivo montado en Almería contaba con servicios de asistencia de primeros auxilios, orientación social, transporte de personas a hospitales (si no requerían de ambulancia), sala infantil (equipada para la atención y entretenimiento de niños y niñas) y una unidad ciclista que ofrecía atención in situ. La organización ha optado por no hacer declaraciones respecto a este tema, asegurando que en su planificación se encontraba mantener la línea de acciones de otros años.



La cancelación de la OPE durante otro año consecutivo supone un duro golpe a la economía española, que ya había dedicado este mes de abril una inversión pública de más de 1 millón de euros al puerto de Algeciras (clave en esta organización de viajeros) como fondo de preparación para recuperar y atender al importante flujo de viajeros que supone el Paso del Estrecho. En 2019 se había adjudicado a este mismo puerto la suma de 11 millones de euros para hacer posible la OPE: la atención y estancia a los que utilizan estos medios para regresar a sus países de origen supone una enorme fuente de ingresos a los pueblos circundantes, así como a las autoridades portuarias del sur del estado.



Aunque el gobierno marroquí ha afirmado que a partir del 15 de junio se retomarán las conexiones aéreas con España (que se encuentra dentro, por el momento, de la lista de países de acceso favorable a través de los aeropuertos) la incógnita que rodea a sus actuaciones, en concreto respecto a las fronteras de Ceuta y Melilla (por el momento cerradas, y sobre las cuales no se ha llevado a cabo ninguna declaración) deja a los ciudadanos de origen norteafricano sin opciones firmes para llevar a cabo la travesía de vuelta a sus países, y sin otra alternativa más que desplazarse hasta los puertos franceses e italianos que sí han sido abalados por Marruecos.