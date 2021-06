Cazorla avisa de "otra condena judicial" si el Ayuntamiento permite sobreexplotar el acuífero de Almería

lunes 07 de junio de 2021 , 14:53h

El portavoz de Ciudadanos, respaldado por la asociación de norias y pozos, advierte que los planes del equipo de Gobierno pueden llevar al Consistorio ante los tribunales por la sobreexplotación del acuífero del Bajo Andarax

“Si el equipo de Gobierno sigue adelante con sus planes de multiplicar la extracción de agua desalada aun a sabiendas de que el 25% del agua no se extraerá del mar, sino del acuífero de agua dulce de Almería, el Ayuntamiento puede acabar en los tribunales denunciado por los regantes de la Vega y, posiblemente, con una nueva condena judicial que pagaremos todos los almerienses”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes, en la que ha estado acompañado por Juan Manuel Castilla Viñolo, representante de la asociación de norias y pozos de Almería, y donde el concejal ha pedido al equipo de Gobierno que rectifique sus actuales planes. “La solución para evitar esta situación es muy sencilla, ya la apuntamos en octubre: el Ayuntamiento debe garantizar que el agua llega a la desaladora directamente desde el mar”, ha aseverado el edil naranja.



Cazorla ha advertido que el informe redactado por expertos de la Universidad de Almería (UAL) señala que el 25% de ese agua, es decir, cerca de 8 hectómetros cúbicos de agua al año, saldrían directamente de un acuífero “que ya está sobreexplotado”. "De los 12 Hm3 netos de agua necesarios para el consumo en Almería (7+5), se necesitarían 32 Hm3 brutos, de los cuales ocho provendrían del acuífero", ha detallado. "Lo venimos diciendo desde hace tiempo: no podemos desvestir a un santo para vestir a otro. Nosotros apoyamos que se deje de sobreexplotar los Pozos de Bernal, pero no a costa de sobreexplotar el acuífero del Bajo Andarax, que puede terminar suponiendo el fin de la Vega histórica de Almería”, ha manifestado. Así, ha recordado que Ciudadanos ya pidió, el pasado mes de octubre, tramitar de urgencia una obra para que la desaladora de la capital almeriense capte agua exclusivamente desde el mar. “Lamentablemente, poco o nada se ha hecho desde entonces”, ha afirmado.



Miguel Cazorla se ha cuestionado qué responsabilidades políticas se asumirían si finalmente se confirmase el aumento de la sobreexplotación del acuífero de Almería, así como si el Ayuntamiento acabara con otra sentencia judicial condenatoria. “¿Dimitiría la concejal de Sostenibilidad Ambiental? ¿La cesaría de su cargo el alcalde? ¿Tendría que dimitir el propio alcalde? Lo que yo tengo claro es que, de producirse esta coyuntura, Ciudadanos pedirá las dimisiones que consideremos necesarias”, ha advertido. Asimismo, ha propuesto encargar un tercer informe a un ente técnico independiente “para sumar a las conclusiones a los trabajos de la UAL y de la Junta de Andalucía, y tener el mayor certeza científica posible.



Huelga recordar que desde Ciudadanos se ha reclamado desde el principio paralizar la modificación de la ordenanza de suministro de agua y alcantarillado, lo que se ha venido a denominar como el ‘tarifazo’. Una paralización, ha subrayado el edil liberal, que debería producirse al tiempo que se estudia y pone en marcha un programa, cofinanciado por la UE, para ahorrar costes en el proceso de desalación, y que ese ahorro se vea reflejado en la tarifa definitiva del agua. “Podemos evitar la mayor subida que se recuerda en el precio del agua, de hasta un 20%, dejándola en un porcentaje mucho menor gracias a fondos europeos·, ha recalcado, incidiendo en que “debemos garantizar la viabilidad de nuestro acuífero y, por ende, de la Vega almeriense, algo que pasa obligatoriamente porque la captación de agua de la desaladora se produzca exclusivamente desde el mar”, y sentenciando que “los almerienses no pueden pagar un 20% más en su recibo del agua como pretende el equipo de Gobierno del PP”.





“Nos van a dejar secos”

En la rueda de prensa también ha intervenido Juan Manuel Castilla Viñolo, regante de la Vega y miembro de la asociación de norias y pozos de Almería. “Ya tenemos norias y pozos de más de doscientos años de antigüedad que se están secando, y con agua cada vez de peor calidad. Si esto sigue así, nos cargamos la Vega, donde 3.000 familias viven trabajando en más de 600 hectáreas”, ha advertido, reclamando también la extracción directa del mar, y confirmando que no descartan manifestaciones e incluso acudir a los tribunales si el equipo de Gobierno no rectifica.