Capital El Rastro de Antigüedades arranca con 50 puestos en el Parque Nicolás Salmerón sábado 29 de enero de 2022 , 16:13h Escucha la noticia Los fondos se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Fundación Poco Frecuente El Rastro de Antigüedades, Pinturas y Artesanía se ha puesto en marcha este sábado con medio centenar de puestos de venta en el Parque Nicolás Salmerón. La actividad ha arrancado a las 10 horas y se ha extendido hasta las 14 horas con una gran afluencia de público desde primera hora. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Almería junto a las asociaciones Foro Almería Centro, Gran Sol y Puerta de Europa, se celebrará el último sábado de cada mes. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha recorrido los distintos puestos y ha destacado que el rastro "viene a dinamizar la zona, a ofrecer una actividad que hasta ahora no se celebraba y a dar una oportunidad a los almerienses a encontrar algo distinto". También ha recordado que la actividad "es gratuita para los interesados en vender" y ha subrayado el carácter solidario "en un enclave histórico al que le vamos a dar más vida". Cabe recordar que los fondos obtenidos se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Fundación Poco Frecuente, que trabaja en favor de las familias y las personas con enfermedades raras. El rastro volverá a instalarse junto a la Fuente de los Peces el próximo sábado con el mismo horario y para participar con puesto de venta hay que inscribirse en el teléfono 616546951. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

