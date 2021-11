Capital El sabor venezolano conquista el paladar almeriense en un nuevo showcooking miércoles 17 de noviembre de 2021 , 20:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef Edgar Adolfo Quiroz, protagonista de una extensa actividad con cuatro recetas



El sabor venezolano ha conquistado el paladar de los asistentes en el noveno showcooking del Mercado Central de Almería. La actividad gastronómica ha estado protagonizada por Edgar Adolfo Quiroz, chef del restaurante Fratello’s de la capital, con una extensa demostración de los secretos de la cocina sudamericana.



El showcooking ha vuelto a poner de relieve la versatilidad del producto local en otras dietas que van más allá de la mediterránea. Cabe destacar que esta cita se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, con el apoyo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.



Cuatro recetas muy peculiares han sido la ‘carta’ de una jornada con variedad de propuestas. La mañana ha arrancado con las típicas empanadas venezolanas: harina, sal, azúcar, agua, cebolla, pimentón dulce, pimiento y cilantro son los ingredientes principales. No obstante, es una elaboración que permite un relleno muy diverso y al gusto del consumidor, si bien suele utilizarse pollo o incluso carne.



Los tequeños, una de las comidas por excelencia de Venezuela, han sido la segunda receta del día. Se trata de unos conocidos palitos de queso rebozados y fritos que se pueden rellenar y acompañar con salsas. Aunque la dificultad principal se en encuentra en la elaboración de la masa, es muy importante utilizar el queso llanero. Harina, huevo, mantequilla, sal, azúcar, agua y aceite de oliva completan la lista de ingredientes.



El showcooking ha continuado con tostones, un snack que consiste en un trozo grande de plátano verde que se fríe y sirve de base para toppings de queso blanco, ensalada, pescado o carne. Típico de la costa venezolana, es de fácil preparación y apenas necesita plátanos, queso blanco, mayonesa, salsa de tomate, sal y aceite vegetal para freír.



La actividad ha concluido con una tarta tres leches, un dulce muy popular que es un bizcocho con crema de leche, leche evaporada y leche condensada. Tiene un ligero a vainilla y, a pesar de los numerosos ingredientes, no precisa de una elaboración compleja. Huevos, harina, azúcar, polvo de hornear, jugo de limón, vainilla, crema de leche, leche evaporada, leche condensada y claras de huevo son los ingredientes.



Por otra parte, las inscripciones para los próximos showcookings son gratuitas y pueden realizarse a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.