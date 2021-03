Economía El Saliente ayuda a buscar empleo a 680 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión sábado 13 de marzo de 2021 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Esta Entidad desarrolla 2 programas de Empleo financiados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía



Una prioridad para la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente es la igualdad de oportunidades y una de las mejores maneras de conseguir autonomía, motivación, experiencias y desarrollo de habilidades es a través del empleo. La inserción laboral constituye una importante vía de desarrollo personal, bienestar emocional y una incorporación plena a la sociedad, más aún en un contexto tan complicado como el actual, debido a la crisis sanitaria por COVID-19, que ha tenido especial incidencia negativa en el colectivo de personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión.



Por este motivo, la Asociación El Saliente continúa desarrollando iniciativas que ayuden en la búsqueda de empleo a personas con especiales dificultades de inserción y a mejorar sus niveles de empleabilidad, asesorando y dotando de formación y conocimientos para que ese proceso se lleve a cabo de una manera más efectiva.



En 2020, un total de 680 personas han participado en los programas de Empleo, financiados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente ha desarrollado.



En una situación tan grave de crisis económica y laboral como la que atravesamos, esta Entidad sigue facilitando asesoramiento personalizado, acompañamiento, formación en técnicas de búsqueda y una intervención profesionalizada e intensiva, que incluye el diseño de unos itinerarios personalizados de inserción.

Programa Andalucía Orienta

Uno de los programas de El Saliente que atiende a personas en situación de búsqueda de empleo es Andalucía Orienta, financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con un total de 658 personas atendidas en 2020, de las que 328 han sido del área de Almería capital y 330 del municipio de Albox.



Las dos Unidades de Orientación con las que cuenta la Asociación El Saliente han retomado su actividad durante este mes de enero de 2021, después de que la última edición del programa finalizara en el mes de diciembre pasado.



Hay una Unidad de Orientación y Acompañamiento a la Inserción, ubicada en el municipio de Huércal de Almería, que está enfocada a la atención a personas con discapacidad, mientras que la Unidad de Orientación de Albox atiende a demandantes de empleo en general.



Ambas buscan aumentar la empleabilidad de cada demandante de empleo, para conseguir que acceda al mercado laboral, en un puesto donde pueda desarrollar sus capacidades y conseguir una correcta adaptación y permanencia.



Estos programas han permitido la contratación de dos técnicos de empleo en Almería y dos técnicos en Albox, para realizar las labores de orientación y acompañamiento, gracias a la financiación de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.



Programa de Acciones Experimentales



El programa de Acciones Experimentales ha atendido en 2020 a 22 personas con discapacidad y de colectivos en riesgo de exclusión social, que son los perfiles a los que está orientado específicamente, con especial hincapié en las personas perceptoras de prestaciones y los parados de larga duración.



Este servicio, que se ha desarrollado hasta el 27 de diciembre de 2020, ha buscado que las personas demandantes de empleo puedan volver a insertarse en el mercado de trabajo después de largos periodos de inactividad laboral, lo que hace aún más difícil encontrar oportunidades de contratación.



El Programa de Acciones Experimentales está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. El Saliente ha contratado a 1 técnico de empleo a jornada completa, gracias a la ayuda concedida por el SAE para esta iniciativa.



Este programa se marca el reto de conseguir unos altos índices de inserción laboral para sus participantes. En 2020, se han insertado laboralmente 13 personas, de las 22 que formaban parte del programa, un 61,9%. En 2021, el objetivo a conseguir es la inserción de un 41% de los 36 participantes del programa (14 personas), con contratos de un mínimo de seis meses a jornada completa. La fecha de inicio de esta edición del programa ha sido el 28 de diciembre de 2020 y la duración prevista es de un año.

