Capital El saludable ‘Poke Almería’ en el Espacio Gastronómico de la Feria domingo 21 de agosto de 2022 , 22:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cocina fusión internacional también ha contado hoy con el showcooking del chef Bruno Fernández-Paniagua El producto de Almería se está poniendo en valor en la Feria del Mediodía a través del Espacio Gastronómico del Ayuntamiento de Almería en la Feria del Mediodía, en la colaboración con Diputación y la marca Sabores Almería. Y hoy ha sido un día donde la cocina internacional se ha fusionado con el producto de proximidad de nuestra provincia. Y lo ha hecho con la presentación de un plato muy saludable, popularizado en todo el mundo y que se reinterpretado con los ingredientes de esta tierra: es el ‘Poke Almería’, compuesto por gamba roja, verduras de Almería y salsa de aceite de oliva virgen extra (AOVE) con cítricos. Una idea de las empresas almerienses ‘Del Barco a la Mesa’, La Unión y Castillo de Tabernas. También ha participado con un showcooking Bruno Fernández-Paniagua, que ofrece en Almería el concepto chef en casa, a través de la marca ‘Eatiteasy’, y que ha destacado que “los productos de Almería tienen una gran calidad, y aportan sabor a cualquier creatividad gastronómica”. El acto lo presenta la periodista Ana Márquez. ‘Poke Almería’ es fruto de la unión de tres empresas almerienses, que han decidido aportar la excelencia de sus mejores productos, con objeto de crear un nuevo plato adaptado a las nuevas tendencias internacionales de la gastronomía saludable o Real Food. Se trata del ´Poke’, un plato que es la última moda culinaria en el mundo, y cada vez más popular en Europa, sobre todo entre los más jóvenes. Rafael Úbeda, CEO de Castillo de Tabernas, afirma que “la calidad los productos almerienses, y su importancia en el mercado nacional e internacional, hacen de nuestros productos, su idoneidad para elaborar esta joya gastronómica. Por ello, durante la Feria de Almería 2022 las empresas almerienses integradas en Sabores Almería, Del Barco a la Mesa, La Unión y Castillo de Tabernas, hemos querido presentar el ‘Poke Almería’, de Gamba roja, verduras frescas y Salsa de AOVE con cítricos, con la preparación especial realizada por el chef almeriense Ángel Moya”. El Poke es originario de Hawái y consiste en un plato hecho con base de arroz al vapor o quinoa, en el que se mezclan junto a las verduras y hortalizas frescas, pescados crudos marinados con distintos aliños, y todo aderezado con una salsa creada con componentes saludables. Todos los ingredientes lo convierten en un plato que aporta importantes beneficios para la salud y muy equilibrado, ya que integra las necesidades de nuestro organismo: Hidratos, Proteínas, Vitaminas y Antioxidantes naturales. Entre otros beneficios saludables, los componentes de este plato aportan una gran cantidad de antioxidantes naturales, que contribuyen a retrasar el envejecimiento natural de la piel de todo el organismo, fortalece los músculos y aporta gran cantidad de energía para deportistas y mejora el sistema inmunológico. La creatividad e investigación de ‘Del Barco a la Mesa’, La Unión y Castillo de Tabernas les ha permitido reinterpretarlo con la gamba roja de nuestra costa, las hortalizas de los invernaderos del sol y el aceite de oliva virgen extra del Desierto de Tabernas para deleitar a los asistentes al Espacio Gastronómico en la Feria de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

