Capital El Ayuntamiento recupera el Homenaje a la Mujer domingo 21 de agosto de 2022 , 22:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María Vázquez le ha entregado la insignia del Área de Familia e Igualdad en un acto en el que han participado más de un millar de mujeres y donde la alcaldesa en funciones ha reconocido el compromiso y la implicación de las almerienses Más de 1.100 mujeres, usuarias de los Centros de la Mujer de Almería, se han dado cita este domingo en la Caseta Municipal del Recinto Ferial, en el tradicional Homenaje a la Mujer que el Ayuntamiento de Almería organiza en Feria. Una actividad que lleva a cabo desde hace varios años el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana que dirige la concejala Paola Laynez y que viene a ser un reconocimiento del Consistorio a quienes se implican en la vida social de la ciudad. La alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha calificado esta cita como “uno de los mejores días de la Feria”. “Las mujeres almerienses merecen este homenaje, son parte activa de cualquier familia, de Almería. Una ciudad en la que, además, son muy participativas a través de cualquiera de los Centros de la Mujer”, ha señalado. Amistad Vázquez ha querido saludar personalmente a las mujeres reunidas en el encuentro y ha hecho entrega de la insignia del Área de Familia a Manuela Morales Vázquez. Nacida en Casablanca, vivió su niñez en esta ciudad, pero a los 11 años recaló en Almería y desde entonces se ha mantenido ligada a ella. Con una participación muy activa, es una usuaria asidua en las actividades de baile desde que en septiembre de 2014 se uniera al Centro de la Mujer de Cortijo Grande y no se pierde los viajes que se organizan desde los centros, ahora integrada en el de Los Molinos desde su apertura en marzo de este año. Manuela Morales ha mostrado su satisfacción “por recibir este reconocimiento con la compañía de mi grupo de amigas” y ha hecho hincapié en la importancia de la amistad, no en vano siempre está disponible cuando se la necesita. El acto, presentado por Mar Segura, ha contado además con el tradicional concurso de trajes de flamenca 'Lunares y Volantes'. La rifa y el sorteo de premios han completado una comida de encuentro y hermandad entre las usuarias de los Centros de la Mujer pensado como toda una fiesta “para ellas” que se ha convertido ya en la forma que el Ayuntamiento tiene “de agradecer” su trabajo y participación activa en la sociedad almeriense durante todo el año, ha subrayado María Vázquez, que ha animado a todas las mujeres reunidas en la Caseta Municipal “a disfrutar de la Feria de Almería”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

