El SAS organiza nuevas jornadas de vacunación sin cita contra COVID-19 en Almería

lunes 23 de agosto de 2021 , 16:49h

Se celebran esta semana en 11 localidades para continuar avanzando en la inmunización y facilitar la administración de primeras dosis a los andaluces fuera de su residencia habitual





El Servicio Andaluz de Salud ha organizado nuevas jornadas masivas de vacunación sin cita en 11 localidades almerienses que se celebrarán durante esta semana para continuar avanzando en la inmunización de la población y facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en la provincia de Almería que se encuentran fuera de su domicilio habitual.



Las jornadas estarán abiertas a mayores de 12 años y se administrarán las vacunas de ARN mensajero (Moderna o Pfizer). A estas jornadas podrán acudir también las mujeres embarazadas que no hayan comenzado la pauta de vacunación.



La vacunación sin cita se realizará en las localidades de Vícar (Palacio de deportes, de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 horas y jueves de 15.00 a 19.00); Adra (La Azucarera, lunes, martes, jueves y viernes de 9.00 a 14.00); Berja (Centro de usos múltiples, miércoles y viernes de 9.00 a 14.00), El Ejido (Pabellón de deportes municipal, lunes, martes, viernes y sábado de 9.00 a 14.00 y mércoles y jueves de 9.00a 14.00 y de 15.00 a 19.00), Roquetas de Mar (Pabellón Infanta Cristina, lunes, miércoles, viernes y sábado de 9.00 a 14.00 y martes y jueves de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00) , Huércal Overa (en recinto ferial, viernes de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.30), Almería capital (Palacio de los Juegos Mediterráneos, todos los días de lunes a domingo de 8.30 a 20.00), Viator (Espacio Escénico, jueves de 9.30h a 14.00); Benahadux (Pabellón municipal de Frontón, lunes y martes de 9.30h a 14.00); Campohermoso (Palacio de exposiciones y congresos, Lunes, martes y miércoles de 9.00 a 13:15h y de 15.00 a 18:15 y jueves y viernes de 9.00 a 13.15) y Huércal de Almería (Teatro, miércoles y viernes de 9.30h a 14.00 horas).



La información concreta sobre la ubicación de los puntos de vacunación sin cita y horarios de apertura puede consultarse en la web del SAS (http://lajunta.es/3iuh1). En alguno de estos puntos y durante determinados días las jornadas sin cita se centrará en la administración de segundas dosis.



A estas jornadas se suman también las de vacunación con cita que se vienen realizando habitualmente.



Población diana completa

Andalucía oferta la vacunación a toda la población diana (mayores de 12 años). La petición de cita puede realizarse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. Como novedad, a través de estas aplicaciones, las personas de entre 40 y 59 años que aún no hayan sido vacunadas podrán ahora solicitar su cita para la administración de su primera dosis y se le ofrecerá las vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) en lugar de Janssen como hasta ahora.



En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía sms o llamada telefónica, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado ‘Mis Citas’.



Igualmente, se continúa avanzando con la vacunación de profesionales y jóvenes que salen en breve para trabajar o estudiar en el extranjero. Aquellos que aun no hayan recibido la vacunación pueden solicitar cita por los canales habituales.