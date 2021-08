El Almería Femenino logra el trofeo de las Fiestas de Elche

martes 24 de agosto de 2021

El equipo femenino de la UD Almería logró durante el fin de semana el trofeo de pretemporada organizado con motivo de las Fiestas de Elche tras superar al conjunto local en una apasionante tanda de penaltis que se decidiría con el marcador de 3-4 tras un empate sin goles durante los 90 minutos de juego. En lineas generales, las rojiblancas jugaron a la perfección frente a una entidad que milita en Liga Reto —Segunda División del fútbol femenino— y atraviesan una buena dinámica en el avance de la fase preparatoria.



Las integrantes de la plantilla que dirige Agustín Sánchez se están entendiendo cada vez mejor y lo demostraron en su visita al Elche Femenino. El técnico indálico comenzó la contienda con un once formado por Ani, Lucía, Laura, Esther, Eva, Anita París, Marta Paz, María, Jessi, Irene y Fátima. Posteriormente, con la segunda parte ya en desarrollo, irían entrando Sarita, Paqui, Mireya, Adriana y Sonia.



El Almería Femenino dispondría de oportunidades como para haber marcado. A su vez, el cuadro local hizo gala en algunas fases del encuentro de su superior categoría, pero, aunque también tendrían ocasiones, el planteamiento defensivo de las rojiblancas rozó a la perfección y permitiría que la meta no tuviera un excesivo sufrimiento.



Con un 0-0 reflejado en el electrónico a la conclusión de los 90 minutos, el trofeo de pretemporada se fue a la tanda de penaltis. Ani pararía el primer lanzamiento, pero el resultado se mantendría al errar las almerienses. Adriana, Nerea, Sarita y Paqui marcarían desde los once metros para dar el triunfo a nuestras representantes (3-4).



La UD Almería Femenino continuará la fase preparatoria esta semana enfrentándose al Real Murcia, el miércoles, y al Águilas Femenino, el sábado. Este será el final de los amistosos para comenzar a centrarse en el inicio del grupo IV de la Primera División Nacional Femenina, que arranca el 5 de septiembre con las indálicas recibiendo a Las Rozas.