El sector agrario: En crisis a causa de la sequía

2023 está siendo un año especialmente cálido y seco y por ahora parece que no se esperan grandes cambios. Tal y como ha apuntado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, a la Cadena SER, "no parece" que el mes de mayo vaya a cambiar las escasas precipitaciones y apunta que en verano en España "no suele llover mucho". Por lo que según parece, nos esperan unos meses cálidos, algo que preocupa especialmente a los agricultores. Además, la reserva hídrica española señala que los embalses están al 50,7% de su capacidad, después de la disminución de 282 hectómetros cúbicos la última semana, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. En Andalucía, los embalses bajan hasta el 27,58% de su capacidad, perdiendo en la última semana 45 hectómetros cúbicos, según datos consultados por Europa Press. En Almería la situación es especialmente preocupante. Según el estudio comarcal de la Junta de Andalucía sobre el análisis de la sequía, la comarca Campo de Dalías es la más preocupante ya que se encuentra en sequía excepcional, en Alto Almanzora, y Campo de Tabernas la sequía pluviométrica es extraordinaria, mientras que en Campo de Níjar y Bajo Andarax, Río Nacimiento y Bajo Almanzora la situación de sequía es severa. Por último, en otras dos es moderada, Los Vélez y Alto Andarax. Comparando estos datos con los del año anterior, se observa que la situación ha empeorado, ya que hace un año en esta misma época la sequía era moderada en prácticamente todas las comarcas. Tan solo una, el Campo de Dalías estaba en riesgo severo de sequía. Además, según un comunicado de COAG ANDALUCÍA, nos encontramos con una situación extrema a causa de la falta de agua. El cereal se ha perdido prácticamente al completo y el almendro se encuentra en una situación muy grave si sigue sin llover. Además, la campaña de verano de regadío peligra en el levante, con una importante disminución en cultivos, como la sandía ya que no se dispone de agua procedente de los trasvases y las desaladoras no tienen capacidad suficiente para abastecer la demanda. Por otro lado, también comunica que la misma situación se da en ganadería, ya que con la carencia de pastos no se puede alimentar a los animales, y en apicultura, con la escasez de la floración en el monte. Ante este panorama, la economía se ha visto afectada y es que un informe de la Universidad Loyola ha advertido de un impacto del 7% en el PIB andaluz a causa de la sequia. Según El Periódico de España "las grandes cooperativas andaluzas han tenido que acudir mercados vecinos, como Marruecos, para cubrir sus compromisos de exportación. Por otra parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, avanzó que el Consejo de Gobierno aprobará esta semana el tercer Decreto de Sequía por valor de 163 millones de euros, entre los cuales, más de 40 millones estarán destinados a medidas de ayuda al sector agroalimentario. Esta ayuda se suma a los 141 millones que se están movilizando con los dos Decretos anteriores, que suman un total de más de 300 millones para poder combatir la situación de sequía extrema que se vive actualmente. Entre las medidas que recoge este tercer Decreto, Juanma Moreno ha detallado que se incluye incrementar la declaración y ejecución de más obras hidráulicas o la aprobación de una ayuda de 10 millones de apoyo a la renta y de liquidez para los más afectados por la sequía.

