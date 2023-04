Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE resucita una denuncia

jueves 27 de abril de 2023 , 05:00h

El PSOE y su candidata Adriana Valverde han demostrado una vez más su falta de proyecto político al resucitar una denuncia que ellos mismos presentaron hace dos años y que no ha tenido ningún avance judicial en todo este tiempo. Convocar una rueda de prensa para limitarse a decir que aportado más documentación a la denuncia, sin que el juzgado se lo haya pedido, y sin que desde éste se haya tomado ninguna decisión en dos años, solo puede interpretarse como un intento desesperado de desprestigiar al gobierno municipal y de tapar su propia incapacidad para ofrecer una alternativa creíble a los ciudadanos.

La denuncia en cuestión se refiere a unas supuestas irregularidades en varios contratos de obras por parte del ayuntamiento, que según el PSOE habrían beneficiado a ciertas empresas. Sin embargo, en todo este tiempo, el juzgado no ha encontrado indicios de delito ni ha llamado a declarar a nadie como investigado o imputado, al menos que se sepa. Es decir, a día de hoy se puede decir que se trata de una denuncia vacía, sin fundamento y con fines puramente electorales, ya que los hecho se remontan a 2015, hace siete años.

El PSOE y su candidata Adriana Valverde deberían explicar por qué han esperado hasta ahora, a pocas semanas de las elecciones, para hacerse eco de esta denuncia que ellos mismos pusieron hace dos años. Esta convocatoria de prensa del lunes podría haberse hecho igual hace dos semanas, que dentro de dos semanas, como podía no haberse hecho, porque el asunto está donde estaba.

Lo que queda claro es que el PSOE y su candidata Adriana Valverde están nerviosos ante la posibilidad de perder las elecciones -otra vez- y de ver cómo su partido sigue perdiendo apoyos y credibilidad. En lugar de hacer una oposición constructiva y responsable, se dedican a lanzar denuncias y a insultar al gobierno municipal extendiendo la sombra de la corrupción cuando la Justicia ni tan siquiera ha movido un papel.

Debemos creer en la honradez de condenados en sentencia firme, como José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y debemos creer que el caso de Tito Berni no tiene nada que ver con el PSOE a pesar de los indicios de la investigación judicial, y claro, hay que pedirle responsabilidades políticas a la candidata del PP, María del Mar Vázquez, al consejero Ramón Fernández-Pacheco y al parlamentario Manuel Guzmán, por algo en lo que el juzgado a día de hoy no ha hecho ni dicho nada de nada, pero de su amigo el diputado Indalecio Gutiérrez y sus cenas con la trama de El Mediador, no hay nada que decir. ¿Coherencia política?

Los ciudadanos no se merecen este tipo de actitudes ni este tipo de políticos. Se merecen un PSOE que reconozca sus errores, que renueve sus ideas y que se ponga a trabajar. Y se merecen una candidata que tenga un proyecto de ciudad que vaya más allá de la crítica.