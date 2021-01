El segundo cuatrimestre en la UAL comenzará este jueves on-line

martes 26 de enero de 2021 , 15:05h

El rector, Carmelo Rodríguez, ha explicado que la intención es, en la medida que la pandemia lo permita, volver a la modalidad semipresencial











Los estudiantes de la Universidad de Almería comenzarán sus estudios del segundo cuatrimestre este jueves, 28 de enero, de forma on-line, cumpliendo con las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para hacer frente a la tercera ola de la pandemia del COVID-19 que azota con fuerza en toda la comunidad autónoma.



“Ahora mismo con las restricciones que hay en la comunidad autónoma andaluza no tenemos más remedio que comenzar de modo on-line, tal y como hemos terminado este primer cuatrimestre”, ha explicado el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez.



En estos momentos desde la UAL están pendientes de la evolución de la pandemia y de las reuniones que haya al respecto entre las universidades andaluzas y la Junta de Andalucía “para decidir e intentar planificar, dentro del ambiente de incertidumbre que esta pandemia nos trae, lo máximo posible cómo va a ser este segundo cuatrimestre”. El objetivo es “pasar en cuanto se pueda a esa modalidad híbrida con la que se inició el primer cuatrimestre para que se puedan desarrollar conjuntamente clases presenciales y no presenciales”.



En este sentido, el rector ha explicado que desde la UAL “se está acuerdo con todas las autoridades académicas de que lo ideal es la máxima presencialidad posible, pero también tenemos como premisa garantizar la seguridad de nuestros estudiantes”.



Por tanto, en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan, y siempre con las medidas de seguridad para prevenir los contagios, desde la UAL “intentaremos llegar a esa máxima presencialidad posible que desgraciadamente no va a ser total, pero sí vamos a intentar que al menos las clases prácticas puedan ser presenciales aunque sean de manera rotativa para evitar la aglomeración de estudiantes”.



En la actualidad la Universidad de Almería está realizando los exámenes del primer cuatrimestre de forma on-line, como ejercicio de responsabilidad social, para colaborar en la reducción de la movilidad entre territorios andaluces, aprobada por la Junta de Andalucía, y sumar esfuerzos en la reducción de la tercera ola de la pandemia, que está batiendo records en cuanto a número de contagios y hospitalizaciones.