El Servicio de Urgencias de Pulpí atiende un grave accidente de tráfico domingo 05 de febrero de 2023 , 09:55h

Un fallecido y ocho heridos en Pozo de la Higuera-Lorca

Este sábado al mediodía, una persona ha fallecido y otras ocho resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Pozo la Higuera-Lorca (RM-620), límite con la provincia de Almería. Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, el siniestro ha tenido lugar cuando una furgoneta y un turismo han chocado frontalmente. El fallecido ha sido uno de los ocupantes del turismo, mientras que una mujer de 24 años de edad ha sido trasladada al Hospital Rafael Méndez de Lorca, presentando polifracturas. Asimismo, cuatro heridos, entre 27 y 32 años de edad, han sido trasladados al mismo hospital, tres con policontusiones y uno con politraumatismos. Otros dos heridos se han trasladado por sus propios medios al Hospital de Huércal-Overa (Almería), y un tercero ha sido trasladado a este mismo centro sanitario por una ambulancia del Servicio de Urgencias de Pulpí (Almería). Para liberar a los heridos, Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han intervenido en el lugar.

