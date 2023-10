Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El sindiós de la guerra Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por sábado 14 de octubre de 2023 , 09:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 7 de octubre se produjo un ataque terrorista de Hamás que desató una guerra por parte de Israel. Peligra la frágil estabilidad de Oriente Medio y fortalece la tesis del papa Francisco acerca de una “Tercera Guerra Mundial por fascículos”. Los fallecidos ya se cuentan por miles y son muchos más los heridos. Ante ese escenario de muerte, Francisco ha defendido la legítima defensa de Israel sin dejar de mencionar la terrible situación que vive diariamente el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Si se aplica el “ojo por ojo”, el único resultado previsible será una escalada cada vez mayor. “En tiempo de desolación nunca hacer mudanza” aconsejaba san Ignacio de Loyola. La mudanza sería ahora pasar de los tiempos de la esperanza y consolación a los de la desesperanza y pesimismo. "Dios siempre escribe derecho con renglones torcidos" nos advertía santa Teresa de Jesús. 260 personas inocentes fueron masacradas por los palestinos de Hamás mientras asistían a un Festival de música en un kibutz al sur de Israel, junto a otros terroríficos ataques y secuestros a la población civil, mujeres, mayores, niños e indefensos. La peor masacre de judíos desde el Holocausto. Pero para los de Sumar y Podemos la culpa es de Israel. Su Diputado y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique de Santiago, se ha negado a calificar de terrorista a Hamás. Y son los socios preferentes de Pedro Sánchez para la gobernanza y gestión pública, los aliados de Rusia, China y las democracias populistas hispanoamericanas. Pero Izquierda Unida y Podemos han ido más lejos, ausentándose de los cinco minutos de silencio convocados en recuerdo a Maya Villalobo, la joven sevillana fallecida en Israel durante el ataque de Hamás. En un homenaje convocado en Sevilla, ciudad de su familia paterna, la izquierda ha evitado aparecer en la foto junto al resto de la Corporación municipal y los familiares de la española israelí, que realizaba el servicio militar obligatorio cerca de la Franja de Gaza. El gesto se une a lo ocurrido en Madrid, donde Más Madrid y el PSOE han organizado un minuto de silencio paralelo "por todas y cada una de las víctimas". La izquierda española se empeña en blanquear y justificar el terrorismo de Hamás, identificándolo con la justa causa palestina, aunque no haya ningún derecho histórico palestino sobre Israel, como Marruecos no los tiene sobre Ceuta y Melilla, por ejemplo. Igual pasó con la izquierda española con Eta en sus principios, confundiéndola como una legítima lucha antifranquista que luego se demostró que nada tenía que ver, a la que se unió también parte de la Iglesia Católica con su claro apoyo en el País Vasco y Navarra y su mirar para otro lado en el Vaticano. Y es que la historia siempre se repite con los mismos o similares protagonistas. Los cristianos rezamos continuamente por la paz en el mundo. Pero la paz nunca llega. ¿Es que acaso el todopoderoso Dios no quiere la paz, o es que no puede hacer nada para parar el odio o la ambición de los hombres? "Si vis pacem, para bellum" recuerda el famoso dicho romano. "Si quieres la paz, prepara la guerra". Pedir a Dios lo que depende de la libre decisión de los hombres o de las contingencias de la naturaleza, no parece que haya dado ningún resultado en el trascurso de la historia. Pero pedirle que nos acompañe y dé fuerzas en todas esas contingencias, sí puede ser de una gran ayuda y consuelo. Paz y Bien. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael Leopoldo Aguilera 11 artículos Todos los firmantes