Opinión Menos plástico en los mercadillos Lorena Nieto sábado 14 de octubre de 2023 , 09:52h El futuro será sostenible o no será, no hay marcha atrás. Esa es la premisa sobre la que trabajamos para asegurar una ciudad más amable para las generaciones del futuro. En el Ayuntamiento de Almería somos plenamente conscientes de que no estamos ante una elección, sino ante una necesidad. La reciente aprobación en el Pleno de la Ordenanza de Comercio Ambulante eliminará progresivamente el uso de bolsas de plástico no biodegradables en el ejercicio de esta actividad, una medida que permitirá proteger el medio ambiente y evitar el impacto negativo que produce este residuo. Un hito que hemos alcanzado siguiendo la línea de gestión que estamos impulsando, en este caso de la mano del sector, al que agradezco su implicación. Prescindir de las bolsas de plástico supone un paso más para dar cumplimiento al compromiso que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, adquirió con la ciudad en las pasadas elecciones municipales, cuando asumió la responsabilidad de avanzar hacia un modelo más sostenible. Un 'contrato' con los vecinos de la capital que se ha traducido en hechos reales y constatables como la permanente renovación de la flota de autobuses con el fin de reducir las emisiones y proteger nuestro entorno. También estamos implantando la política sostenible en la Jefatura de la Policía Local e Interalmería Televisión con la instalación de placas fotovoltaicas para facilitar el uso de energías renovables y ahorrar aproximadamente unos 44.000 euros anuales. Queremos que la sostenibilidad sea un puntal de nuestro desarrollo económico y fruto de ese trabajo hemos conseguido tres millones de euros que vamos a invertir en el Plan de Sostenibilidad Turística, lo que permitirá, por ejemplo, incrementar el valor medioambiental de El Toyo-Cabo de Gata, y estamos renovando también las luminarias del Auditorio y Paseos Marítimos para conseguir un alumbrado más eficiente y a menor coste. En definitiva, estamos sentando las bases para construir esa Almería del futuro y entregar una ciudad más amable a las próximas generaciones. Lorena Nieto Concejala de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento