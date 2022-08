Sociedad El sistema de pago bizum ha revolucionado el sector adulto en Internet Escucha la noticia Nuestros hábitos y costumbres cambiaron como consecuencia de la pandemia, y uno de los que llegó para quedarse fue el incremento del uso de los sistemas de pago electrónicos en detrimento del efectivo, y otro que creció de modo exponencial fue el de la diversión por internet. No es que ambas cosas no estuviesen ya presentes en nuestras vidas, pero la imposibilidad de relacionarnos físicamente con otras personas, o de hacerlo manteniendo distancias de hasta dos metros, avivó el interés por las videollamadas, las reuniones virtuales entre amigos, y los juegos online compartidos, así como las películas vistas en modo grupal, por poner solo unos ejemplos. De la misma manera, con la intención de evitar que con los billetes y las monedas que entregamos o recibimos, fuese algún tipo de virus, se potenciaron las tarjetas bancarias, los pagos con móvil, con reloj, con pulsera, y también con bizzum, un método que ha calado incluso en las llamadas a una línea erótica. La posibilidad de pagar una llamada de teléfono sin necesidad de tener la tarjeta bancaria delante, andar metiendo números, códigos y demás, simplifica enormemente la tarea, y si a eso se le añade un plus de seguridad, estamos ante uno de los grandes avances en este sector. Expresiones como “te hago un bizum” o “hazme un bizum” se han popularizado y ya están en la jerga común por su simplicidad. Basta con que tengas cuenta bancaria y un teléfono móvil, porque solo tienes que entrar en tu banco -normalmente por internet, pero también puedes hacerlo pasando por la sucursal más próxima si necesitas ayuda- y buscar el menú en el que se mencionen los medios de pago disponibles, donde probablemente aparecerán tus tarjetas de crédito, débito y prepago, y ahí buscas “Bizum” y lo activas. Otra manera de hacerlo es ir directo a las tiendas de aplicaciones relacionadas con tu teléfono, ya sea Appel Store, Google Play, Galaxy Store… o cualquier otra, y buscas “Bizzum” y luego solo tienes que elegir la que esté vinculada a tu banco. A partir de ahí, le das a instalar, sigues unos sencillos pasos… y listo. Activar este medio es sencillo una vez que llegas hasta él, porque solo necesitarás generar una contraseña para confirmar en cada pago que hagas que eres tú quien lo hace. Este medio es seguro, pero es que además, algunos teléfonos soportan la identificación facial o por huella, de tal modo que una vez memorizada por el aparato la clave, es muy posible que no tengas que volver a usarla y baste con poner tu huella o enfocar la cámara a tu rostro para confirmar el pago ordenado. Si los métodos de pago han cambiado tanto, sin lugar a dudas este último ha supuesto una auténtica revolución, ya que podemos decir que los demás son una evolución puesto que parten de las propias tarjetas, y lo que hacemos es pagar con ellas aunque sin usarlas físicamente, mientras que éste es novedoso en su concepción. Valora esta noticia 5 ( 1 votos)