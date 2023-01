Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El software educativo NeoTrie VR de la UAL se acerca los escolares

miércoles 11 de enero de 2023 , 19:22h

Explorar la geometría 3D como nunca antes se había dado, es lo que permite el software educativo de realidad virtual Neo Trie VR, desarrollado por Virtual Dor, spin-off de la Universidad de Almería. Así ha hablado sobre este nuevo metaverso de las matemáticas el profesor José Luis Rodríguez, del Departamento de Matemáticas de la UAL, que lidera desde 2017 este proyecto que llega con importantes novedades.

La nueva versión NeoTrie VR Multiplayer permite a varias personas crear e interactuar con objetos geométricos 3D de manera colaborativa en la misma partida, lo que supone una experiencia pionera a nivel mundial. Se espera que en los próximos meses, alumnos y profesores del proyecto Erasmus plus ‘Geometrician's Views’, que involucra a centros de Francia, Italia, Croacia, Serbia, Rumanía y Grecia junto a Virtual Dor, lleven a cabo actividades matemáticas colaborativas para las que usarán dispositivos Meta Quest 2.

El éxito de esta iniciativa viene garantizado por diversas experiencias piloto puestas en marcha en varios centros educativos en el marco de un proyecto FEDER-UAL, codirigido por la profesora Isabel María Romero Albaladejo, del Departamento de Educación de la UAL.

En este proyecto se están diseñando y probando nuevas herramientas y funciones del software. En los Institutos de Educación Secundaria Río Aguas, Carmen de Burgos y El Parador, de la provincia de Almería, y Juan de la Cierva de Vélez-Málaga, así como en los CEIP Clara Campoamor y Andalucía, de Almería, se han explorado poliedros de diverso tipo. En las actividades desarrolladas a través de este software los estudiantes han podido clasificarlos atendiendo a sus elementos y se ha establecido su grado de simetría. En el caso de los sólidos platónicos se ha trabajado, además, la generación de poliedros arquimedianos por truncamiento y los duales; se han construido fractales en 2 y 3 dimensiones atendiendo a su carácter iterativo y se ha usado el escáner para ver las secciones de cualquier figura, o adivinar cuál es la figura oculta, entre otras actividades.

En el ámbito universitario, estudiantes del grado en Educación Primaria de la UAL que han usado el software destacan que las secuencias de aprendizaje que usan la realidad virtual les han ayudado a comprender mejor la noción de poliedro, sus elementos y su clasificación, además de resultar motivadoras y útiles para su formación como docentes.

En el grado de Matemáticas de la UAL, donde se han realizado recientemente las primeras pruebas del modo multijugador para la comprensión de estructuras topológicas abstractas, los estudiantes aseguran que han podido avanzar más rápido en las tareas, al poder completarlas entre varios jugadores y hacer ‘selfies’ conjuntos. Para sus creadores el hecho de trabajar juntos en el mundo virtual mejora la experiencia de los estudiantes y, además, los ‘selfies” entre compañeros son un aliciente para ellos.

Los resultados de estas experiencias piloto se presentaron en el ‘45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education’, celebrado en Alicante en 2022, y en el ‘27th Asian Technology Conference in Mathematics’, celebrado en Praga el pasado mes de diciembre.

El interés por el metaverso de NeoTrie es creciente. Muestra de ello es que durante el pasado año miembros del equipo impartieron más de 20 talleres y conferencias on-line y presenciales en España, Colombia, Grecia, Francia, Italia, Israel y Chile. Además, para este 2023 ya tienen compromisos en Zaragoza, Murcia, Sevilla, Madrid, y en ciudades de Polonia, Argelia y Túnez. Todo esto sin olvidarse de Almería, donde el programa ‘Visita tu Universidad’ incluye talleres para estudiantes de Secundaria de la provincia.