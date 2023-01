Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El Ayuntamiento de El Ejido se suma a la manifestación en Madrid por la defensa de la costa de Balerma miércoles 11 de enero de 2023 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, la presidenta de la Junta Local de Balerma, y los portavoces de los grupos municipales, se han reunido con la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa, para mostrar su apoyo al acto que se desarrollará el 21 de enero para exigir medidas contra la regresión de la franja litoral El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón, y los portavoces de los grupos municipales, han mantenido hoy una reunión con la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa de Balerma para mostrar su apoyo a la manifestación que van a llevar a cabo junto a ‘Somos Mediterránea’ el próximo 21 de enero en Madrid, donde se pedirá a Costas, una vez más, que adopte medidas contra la regresión de la franja litoral. Góngora ha detallado que “vamos a apoyar esta manifestación, sin tintes políticos, que tiene un objetivo común que es reivindicar una solución urgente, estructural y definitiva para el problema de erosión que presenta la playa de Balerma”. “En los últimos años no hemos parado de insistir a Costas para que resuelva esta situación que se ha agravó hasta el extremo con la construcción de los seis espigones de la localidad vecina de Balanegra, que rompieron la dinámica del litoral y dejaron sin protección a Balerma”. Y es que “el mar se come la playa, explotaciones agrarias y pone en peligro el propio paseo marítimo”. Durante el encuentro también se ha abordado la problemática del nuevo deslinde comprendido entre la Rambla del Loco y la Piedra del Moro, una cuestión que pone en serio peligro el desarrollo urbano de este núcleo y para lo que el Ayuntamiento ya presentó unas alegaciones durante el trámite del deslinde, proponiendo que la línea de deslinde coincidiera con el límite de suelo urbano en la zona al este de la rambla del loco, al objeto de respetar el planeamiento y derechos urbanísticos consolidados y no causar perjuicios a los propietarios afectados. Estas alegaciones no prosperaron y ahora el Consistorio tienen intención de presentar recurso. Desde la Mesa de Trabajo se van a habilitar autobuses hasta Madrid para todos aquellos vecinos que deseen apoyar esta reivindicación el próximo 21 de enero. Además, irá a la manifestación bajo el paraguas de ‘SomosMediterranea’, una plataforma formada por 42 colectivos y asociaciones que presentan diversos problemas ligados a la costa. El objetivo es llevar un mensaje unido por la defensa de las costas y exigir al Ministerio responsable de la gestión de la Costa la puesta en marcha de medidas y actuaciones que garanticen la estabilidad de las playas y el futuro de los pueblos afectados por la regresión marítima. La manifestación partirá desde la Puerta del Sol y finalizará con la lectura de un manifiesto frente al Congreso de los Diputados. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

