Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El spin off de "La Casa de Papel" echa a andar en Almería lunes 13 de febrero de 2023 , 14:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento de Almería y ‘Vancouver Media’ firman un convenio de colaboración para el rodaje de la serie ‘Berlín’, que se emitirá en Netflix La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el jefe de producción de la productora ‘Vancouver Media’, Nacho Fernández, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para el rodaje en el término municipal de varias secuencias de la serie ‘Berlín’ de la plataforma digital Netflix, un ‘spin off’ de ‘La Casa de Papel’. En concreto, van a rodar hoy y mañana en la recta de la iglesia de Las Salinas y en el chiringuito ‘Chiribús’, en Cabo de Gata, con un equipo de rodaje de unas 70 personas, parte de las cuales, como los figurantes, han sido contratados en Almería, al igual que algunos de los servicios, como los equipos electrógenos o el catering, entre otros. La productora incluirá en los agradecimientos de los títulos de crédito al Ayuntamiento de Almería, y, previa autorización de Netflix, podrá donar a la Casa del Cine algún elemento que considere oportuno que haya sido utilizado en el rodaje de la serie en Almería y en el que pueda identificarse la misma. Por su parte, el Ayuntamiento exonerará de las tasas que devengan para el rodaje. La regidora almeriense ha mostrado su satisfacción por la firma de un convenio “que no sólo favorece la promoción de nuestra ciudad como lugar de rodaje, con lo que ello supone de escaparate turístico y de posicionamiento como tierra de cine, sino que además genera un impacto económico importante de empleo directo e indirecto en temporada baja, con lo que contribuimos también a luchar contra la desentacionalización”. El representante de ‘Vancouver Media’ ha mostrado su agradecimiento al ayuntamiento por las facilidades para los rodajes. “Aquí hemos rodado últimamente ‘La Casa de Papel’, ‘Sky Rojo’ y ahora ‘Berlín’ y siempre que en guión tenemos rodaje de playa intentamos venir porque estamos encantados de lo que nos ofrece esta tierra”, ha señalado. Además de en la capital, también rodarán en la zona de los Genoveses y Mónsul, en Níjar. El año pasado se rodaron en nuestra ciudad más de una veintena de producciones de todo tipo “y nuestro objetivo como ayuntamiento es seguir facilitando los rodajes para que las productoras continúen teniendo a Almería como un referente donde no solo disfrutar de una luz espectacular y un plató natural envidiable, sino también con una administración que facilita las cosas a los profesionales”, ha concluido la alcaldesa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.