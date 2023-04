Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El subdelegado asiste a la apertura de Terra Cultura 2023 en Chirivel viernes 28 de abril de 2023 , 18:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La feria, una de las más importantes de Andalucía, es todo un referente en maquinaria agrícola. A lo largo del fin de semana, se prevé la asistencia de 60.000 personas El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, visitará la feria el sábado El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha participado hoy en el acto de apertura de la feria Terra Cultura 2023, que se celebra hasta el domingo en el municipio de Chirivel. La feria, que este año cumple su vigésimo segunda edición, se ha convertido en una de las más importantes sobre agricultura y ganadería de cuantas se realizan en la comunidad autónoma y en un todo un referente respecto a la maquinaria que se exhibe. En la última edición, celebrada en el año 2019, la feria se cerró con un volumen de negocio que se situó por encima de los 2 millones de euros. Está previsto que el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, visita esta feria comarcal de maquinaria, productos agrícolas y ecológicos mañana sábado. Además de con el subdelegado, el acto de apertura ha contado esta mañana con la presencia de la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo y del alcalde de Chirivel, José Torregrosa, entre otras autoridades. La comarca de Los Vélez es la principal zona productora a nivel mundial de almendra ecológica. En la apertura de Terra Cultura 2023, se ha evidenciado la satisfacción por la firma, el pasado mes de marzo, de un protocolo entre el Gobierno de España y China que permitirá la exportación de almendra al país asiático. Se estima que se podrán enviar unas 50.000 toneladas en el horizonte del año 2025 y unas 90.000 toneladas extra en 2032. A lo largo de tres días de feria, los 60.000 asistentes previstos podrán disfrutar no solo de las almendras, sino también del aceite de oliva, las hortalizas, los quesos y carnes de ovino y caprino, presentes en la feria. Igualmente, Terra Cultura 2023 permitirá a los visitantes observar las novedades en maquinaria, productos agrícolas y nuevas tecnologías para conseguir un sector más eficiente y sostenible, que mejore su rentabilidad y valor añadido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

