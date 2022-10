Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar El subdelegado del Gobierno recibió a la ministra de Defensa viernes 14 de octubre de 2022 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recibido hoy en el aeropuerto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se ha desplazado hoy hasta la base de La Legión en Viator para despedir a los dos contingentes de la BRILEG que se desplegarán en noviembre en las misiones de Líbano e Irak La ministra de Defensa ha compartido con la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ de la Legión (BRILEG) el acto de homenaje a los caídos en su base ‘Álvarez de Sotomayor’ de Viator, Almería, después de que un sargento falleciera el pasado 30 de septiembre durante un ejercicio de preparación del contingente que desplegará en noviembre en Irak. Robles, junto al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Amador Enseñat, ha querido acompañar “en estos momentos difíciles” a los legionarios “que nos demuestran una vez más el espíritu de superación y sacrificio”. Un total de 604 legionarios participará en la siguiente rotación de la operación ‘Libre Hidalgo’ de Líbano de la ONU y otro más pequeño en la Misión de Irak de la OTAN.

