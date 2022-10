Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión Más inversiones para nuestra Alcazaba María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 16 de octubre de 2022 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las obras e inversiones que Ayuntamiento y Junta de Andalucía estamos haciendo en el conjunto monumental de la Alcazaba y su entorno constituyen una excelente noticia para todos los almerienses. En este sentido, quiero destacar los importantes anuncios hechos recientemente por el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, que ha adelantado que se invertirán 7,4 millones de euros para restaurar y poner en valor la totalidad de las murallas, además de mejorar el sistema de riego, iluminación y vigilancia de la fortaleza. Una inversión importantísima que viene a sumarse al conjunto de actuaciones que viene desarrollando el Ayuntamiento en el entorno del conjunto monumental, despejando y ampliando los accesos, regenerando urbanísticamente el Cerro de San Cristóbal y convirtiendo la Hoya en una extensa zona verde, medioambiental y recreativa. Es la actuación urbanística más ambiciosa emprendida jamás a los pies de la fortaleza y viene a integrar el espacio, el patrimonio y el paisaje en un eje de actuación que unirá a la reforma de la Plaza Vieja, San Cristóbal, el Mesón Gitano y la limpieza visual de los accesos a la fortaleza. Todas estas actuaciones vienen a potenciar el valor turístico, cultural y medioambiental de la zona, lo que sin duda redundará en la reactivación comercial del centro histórico de Almería. Como siempre digo, el respeto por el patrimonio y por la historia no se dice: se demuestra. Y el gobierno de Juanma Moreno en la Junta lo está demostrando como se demuestran estas cosas: con hechos y con inversiones. Nuestra Alcazaba es algo más que una fortaleza llena de historia. Es el conjunto de monumentos y espacios naturales en torno al cual nace el concepto urbano de Almería. Es la raíz y el núcleo de nuestra historia. Es un espacio de privilegio que, por primera vez en su historia reciente, está dejando de estar olvidado y desaprovechado. Y ahora por fin, la Junta de Andalucía también ha dado espacio y protagonismo al Ayuntamiento a la hora de revitalizar el conjunto monumental y su entorno, porque mejorar la Alcazaba y su entorno no es solamente una cuestión de gestión o de política. Para el Ayuntamiento Almería es, además, un deber. Por eso estamos decididos a convertir a la Alcazaba y su entorno en un marco de referencia cultura, turística y paisajística para Almería, Andalucía y España. Seguimos trabajando. noticiasdealmeria.com:.. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 75 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)