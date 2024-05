Sucesos Ampliar El subdelegado espera detenciones por las narcolanchas 156 inmigrantes rescatados en las Costas de Almería este fin de semana Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 06 de mayo de 2024 , 15:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este fin de semana, la Cruz Roja ha brindado asistencia a 156 inmigrantes que llegaron a las costas de Almería a bordo de varias embarcaciones pequeñas. Las condiciones climáticas favorables permitieron que las embarcaciones atracaran en las playas del Parque Natural Cabo de Gatanijar. Desde el viernes pasado, se han registrado 15 incidentes en las costas de Almería. Los inmigrantes fueron interceptados en varias playas, incluyendo la playa de Genoveses en el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. Los bañistas que disfrutaban de su día en la playa fueron testigos de la llegada de los inmigrantes y de la intervención de la Guardia Civil del Mar, que confiscó la embarcación y trasladó a los inmigrantes al Centro de Atención Temporal de Extranjeros del Puerto de Almería. Las autoridades están centrando sus esfuerzos en interceptar e interrumpir las actividades de los individuos conocidos como “petaqueros”, quienes suministran combustible a las embarcaciones utilizadas para el tráfico de personas. José María Martin, subdelegado del Gobierno, ha declarado que se está trabajando para desmantelar las redes de apoyo logístico que facilitan las actividades delictivas de estas mafias. Se espera que en las próximas horas se realicen detenciones. Los servicios de la Cruz Roja se movilizaron para atender a las personas que llegaron en los distintos desembarcos. El más pequeño de estos incidentes involucró a dos personas, mientras que el más numeroso vio el desembarco de 28 personas en una lancha neumática en las playas del Parque Natural. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

