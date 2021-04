Almería El subdelegadorecibe a los nuevos inspectores jefe de Policía Nacional jueves 22 de abril de 2021 , 07:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Luis Martínez Almansa, Isidoro González Peláez, Fernando Soto García, Daniel Pérez Reche y Sergio Ansón López forman parte de la 30ª promoción de ascenso a la categoría y ocuparán las jefaturas de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Jefe de Puesto Fronterizo, Brigada provincial de Extranjería y Fronteras en Almería y de Policía Judicial en el El Ejido, respectivamente





El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha recibido hoy a los cinco Inspectores Jefe de la Policía Nacional en Almería que han tomado posesión de sus nuevos cargos en la Comisaría provincial de Almería y en la Comisaría local de El Ejido. Ha sido en un encuentro celebrado en la Subdelegación en el que también han participado el comisario principal de Policía Nacional en la provincia, Rafael Madrona Alarcón y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Juan Ramón Fernández Imbernón.



De la Fuente Arias ha repasado con todos ellos los asuntos más relevantes relacionados con la seguridad en la provincia y les ha deseado “todos los éxitos” en su nuevo desempeño profesional, al que llegan como miembros de la trigésima promoción de ascenso a la categoría y tras haber superado los procesos selectivos y de formación específicos.



Los inspectores que se incorporan son los siguientes:



- Luis Martínez Almansa. Se incorpora como Jefe de Sección de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Es inspector desde el 11/09/2001, habiendo estado destinado anteriormente en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental-Granada; Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena; Comisaría Provincial de Málaga.



- Isidoro Francisco González Peláez. Se incorpora como nuevo Jefe de Sección de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Es inspector desde el 20/04/2005, habiendo estado destinado anteriormente en la Jefatura Superior de Policía en Melilla.



- Fernando José Soto García. Se incorpora como Jefe de Puesto Fronterizo en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Es inspector desde el 07/05/2001, habiendo estado destinado anteriormente en la Comisaría Local de Baza, y en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental-Granada.



- Daniel Pérez Reche. Su destino actual es el de Jefe de Sección en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Es inspector desde el 11/09/2001, habiendo estado destinado anteriormente en la Comisaría Provincial de Almería.



- Sergio Ansón López. Ha sido nombrado Jefe de la Brigada Local de Policía Judicial en El Ejido. Es Inspector desde el 25/09/2006, habiendo estado destinado anteriormente en la División de Formación y Perfeccionamiento en Ávila, Comisaría Provincial de Alicante y Comisaría General de Policía Judicial.

