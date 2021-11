El talento de David Bisbal y la OCAL brillan en una noche memorable

domingo 14 de noviembre de 2021

El primer concierto de la gira ‘Bisbal Filarmónico by Cosentino’ emociona a un público entregado, que agotó las entradas





Talento netamente almeriense. La fusión entre un artista con carisma como David Bisbal, una orquesta joven, pero con una trayectoria reconocida, como la OCAL, la responsabilidad social cultural de Cosentino y el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, han generado la magia que permitió al público vivir una noche memorable en el Auditorio Maestro Padilla. La expectación creada desde el anuncio de la gira ‘Bisbal Filarmónico by Cosentino’, compuesta por cuatro conciertos y que ayer se estrenó en Almería, ha sido rebosada por la belleza musical y plástica de este recital. La voz de David empastó de formal milimétrica con el sonido de los músicos dirigidos por Michael Thomas. Las canciones de Bisbal sonaron con majestuosidad en formato filarmónico y la alineación almeriense construyó una atmósfera impactante que emocionó a sus paisanos, entre los que se encontraba el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, en la actuación estrella del programa ‘Otoño Cultural’ del Ayuntamiento de Almería. En esta línea, se debe poner en valor los arreglos de Juan Cruz-Guevara, que ha sabido adaptar el pop latino y las baladas románticas del cantante al pentagrama clásico.



El concierto se ha dividido en tres movimientos y todos ellos han comenzado con una composición, tres obras de Cruz-Guevara, en las que se rinde homenaje al gran mecenas privado de la cultura de la provincia, Grupo Cosentino, que uniendo esfuerzos con el Ayuntamiento de Almería está desarrollando magníficos proyectos culturales en la ciudad, como el Museo de Arte de Almeria o esta gira con alineación netamente almeriense, que hará escala en el Teatro Real de Madrid el 22 de noviembre, el Auditorio Manuel de Falla de Granada el 4 de diciembre, y el Teatro Cervantes de Málaga el 8 de diciembre. Es una clara expresión de responsabilidad social cultural.



La Obertura y las dos partes del Intermezzo dedicados, respectivamente, a Francisco Martínez-Cosentino, presidente de la multinacional, y Santiago Alfonso, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa, así como artífice del proyecto cultural de la empresa, invitaron al público a percibir la belleza de la música clásica. Han sido tres remansos de paz para coger aire de cara a abordar la fuerza e intensidad de las canciones de David Bisbal.



El artista internacional ha incorporado a ‘David Bisbal by Cosentino’ temas de sus diferentes trabajos discográficos, que ahora reciben una nueva visión para alegría de sus fieles seguidores. Comenzó con el ritmo de ‘Esclavo de tus besos’, para continuar con ‘Silencio’, bajar las pulsaciones con la balada ‘Como la primera vez’, de nuevo subir la intensidad con la motivadora ‘No amanece’ y concluir con ‘Camina y ven’. Una primera parte que pasó como una estrella fugaz en el sentimiento del público, feliz con reencontrase de nuevo con su artista favorito y disfrutando del formato filarmónico, una nueva mirada a unos temas por todos conocidos, y que lucen aún más acompañados por orquesta.



Mención aparte merece la Orquesta Ciudad de Almería, que de la mano del prestigioso director Michael Thomas, ha crecido de forma exponencial y ha demostrado su valía al ampliar la perspectiva a otros géneros, de tal manera que su currículo ya tiene conciertos con Raphael, música de cine en el Teatro Real o el reciente dedicado a las canciones de The Beatles. Acompañando a David, de nuevo, demostraron su talento y capacidad de adaptación, fundiéndose en una única pieza que se escuchaba con una sonoridad especial, muy aplaudida por el público, que llenó a rebosar el Auditorio Maestro Padilla.



Tras el primer Intermezzo, la segunda parte comenzó con la balada ‘Mi princesa’, seguida de ‘Culpable’, ‘La tenga o no’, y ‘Dígame’, donde el público, como en todo el concierto, ha actuado como coro de la orquesta, para redondear la noche. ‘El ruido’ y ‘Con la ausencia de tu cuerpo me derrumbo’ han puesto el final al bloque central.



David Bisbal y la Orquesta Ciudad de Almería han entrado en la recta final con el segundo Intermezzo, y los cuatro últimos temas: las baladas ‘Abriré la puerta’ y ‘Si tú me quieres’, y subir el clima con ‘Bulería’ y ‘Ave María’. Fuera de programa se completó el concierto recordando en un mix algunos de los momentos más memorables de un repertorio bordado con cariño. Una demostración de que la fusión enriquece la cultura, un ejemplo del talento que atesora esta tierra y un reconocimiento a la responsabilidad social cultural de Grupo Cosentino, arropado por el Ayuntamiento de Almería. En definitiva, un concierto ‘Marca Almería’. ¡Bravo!