El Hospital de Poniente entrena a Bomberos del Poniente en técnicas de Soporte Vital Básico

El Hospital de Poniente y el Consorcio de Bomberos refuerzan su colaboración y organizan una formación en Soporte Vital Básico (SVB) llevada a cabo por profesionales especializados del Hospital de Poniente



El curso forma parte del conjunto de acciones formativas que se desarrollan en este año 2021 y pretende dotar de las competencias relacionadas con la atención a pacientes en situación de PCR a quienes, por su desempeño profesional, se encuentran con frecuencia con esta situación de emergencia. Este tipo de profesionales se les conoce a nivel internacional como “primeros intervinientes”.



Así, doce instructores en SVB y/o SVA del Plan Nacional de RCP de las áreas de Urgencias y Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, han formado a un total de 90 profesionales del Consorcio de Bomberos del Poniente que supone prácticamente el 100% de la plantilla. Además, esta formación permitirá solicitar el certificado de centro cardioasegurado para sus instalaciones de El Ejido.



La formación ha constado de una sesión teórica virtual y cuatro jornadas presenciales desarrolladas en las instalaciones del Hospital de Poniente y divididas en pequeños grupos para garantizar la seguridad y medidas de prevención.



A lo largo del curso se han explicado conceptos de primeros auxilios, valoración del escenario y de la víctima, así como intervenir en caso de OVACE (obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño), excarcelaciones, inmovilizaciones, o como mover y trasladar personas accidentadas.



Una parte fundamental de esta formación ha sido valorar el nivel de conciencia de la víctima y a partir de ahí, las actuaciones que entran a formar parte de la reanimación cardiopulmonar y el Soporte Vital Básico (SVB) que incluye el uso de los desfibriladores externos automatizados.



Para ello se han realizado prácticas de cómo iniciar la secuencia de la RCP básica, cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea, cómo se maneja un desfibrilador externo semiautomático, y las principales pautas de actuación ante las hemorragias, el golpe de calor, la movilización de pacientes, etc. siguiendo las recomendaciones establecidas del European Resuscitation Council (ERC) y del Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP)



El Hospital de Poniente y el Consorcio de Bomberos vienen reforzando su colaboración en los últimos meses y esta sesión formativa forma parte del desarrollo de otras actividades conjuntas, como las llevadas a cabo en las instalaciones del consorcio el pasado mes de abril dirigidas a los Equipos de Segunda Intervención con el objetivo de reforzar la capacitación de quienes han de intervenir en caso de que se produzca una situación de emergencia en las instalaciones hospitalarias, con especial atención a la actuación ante un incendio. Valora esta noticia 5 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

