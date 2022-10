Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El talento de Mercedes Luján en la última sesión de ‘Guitarra en estado puro’

sábado 29 de octubre de 2022 , 18:00h

El mejor jazz, el mejor blues rock y, anoche, el mejor flamenco. El Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ ha vivido tres grandes viernes consecutivos con tres maestros intérpretes y compositores de la guitarra en distintos estilos gracias al ciclo ‘Guitarra en estado puro’ puesto en marcha en este otoño por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, todas ellas con las entradas agotadas. La primera con el almeriense Paco Rivas, la segunda con el murciano Santi Campillo y, ayer, con la lorquina Mercedes Luján. Un colofón de auténtico lujo teniendo en cuenta que ha sido nominada hace escasos días a los Grammy como mejor interpretación de músicas del mundo, con su composición ‘Ahora o Nunca’.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, fue el encargado de darle la bienvenida y abrir la velada, agradeciendo al público todo el seguimiento que ha tenido el ciclo y la respuesta que están dando a toda la programación, asegurando que “han sido protagonistas de auténtica excepción para este ciclo ‘Guitarra en estado puro’. Y es que entre los pilares fundamentales que tenemos en el Área de Cultura está el querer ofrecer a los almerienses una programación de calidad y destinada al mayor número de públicos posibles, en este caso para los más especializados seguidores en la técnica de la guitarra o para aquellos que quieran iniciarse en la materia, con la oportunidad de escuchar antes o durante la actuación las enseñanzas de los músicos”.

En su actuación, Mercedes Luján combinó la interpretación de piezas con explicaciones sobre sus inspiraciones y anhelos, además de atender las dudas o peticiones de los asistentes. Comenzó su actuación con una soleá, ‘Soleá del tiempo’, que empezó con falsetas clásicas para ir a desarrollos más contemporáneos, como un viaje por la evolución del género. “Mi abuelo fue quien me enseñó, es un palo con el que me identifico. En mi casa siempre sonó flamenco y copla”, afirmó.

Así, avanzó algunos temas que formarán parte de su más que esperado trabajo discográfico, como la “Nana de rosas”, dedicada al nacimiento de mi primer disco, pero también a esa eterna dicotomía que siente la mujer, cualquiera que sea profesión, sobre su vida profesional y el hecho de ser madre, que parece que siempre tuviera que elegir”. Tras la delicada pieza tocaría viajar a Latinoamérica. Primero con una rumba cubana, “decidí irme al origen de la rumba, que es Matanza en Cuba, por eso la llamé ‘Matancera’” y, a continuación, una guajira. “Brasil, Cuba, los países de Latinoamérica son los reyes de las armonías”, compartía al hilo de una pregunta sobre la guitarra brasileña.

No faltaron las alegrías que el propio Alejandro Sanz bautizó como ‘El Abanico’. “Subí un trozo a mis redes sociales diciendo que era para mi próximo disco y que no tenía título, y fue Alejandro Sanz quien la bautizó porque decía que abanico es lo que parecía mi mano mientras la interpretaba”. Mercedes no quiso despedirse sin interpretar la obra que le ha supuesto la nominación a los Grammy, ‘Ahora o Nunca’, “cuando me veo en esa lista, donde están Chucho Valdés y otros muchos, me pregunto ‘qué hago aquí’”, compartió con algo de incredulidad todavía.

Para terminar, Luján agradeció el calor del público, “porque yo me considero un poquito almeriense también, en mi niñez estuve viviendo unos años en Vera y siempre hago gala fuera de mi ‘almeriensismo’, que lo sepáis”, bromeaba antes de despedirse interpretando una taranto titulado, de forma tan significativa, “Bendita Tierra”.

Datos biográficos

Mercedes Rocio Sanguiao Horneros (Mercedes Luján) proviene de una familia de artistas. Nacida en Lorca, es hija de la cantante de copla Rosa Maria Luján y del locutor de radio Luis Terry. Inicia su formación de la mano de su abuelo paterno, el guitarrista jerezano“Maestro Palmita, premiado por la cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera y alumno del mismísimo Javier Molina.

Como guitarrista solista ha dado conciertos en numerosos teatros y festivales, dentro y fuera de nuestras fronteras. A pesar de su juventud, Luján ha acompañado a voces de gran autoridad flamenca como la de Rocio Marquez, Sorderita, Pedro El Granaíno, María Vargas o al maestro Juan Valderrama, con quien trabajó en la gira del proyecto mujeres de ‘Carne y verso’, colaborando también el trabajo discográfico del mismo nombre.

Ha sido la primera mujer guitarrista que da imagen a un cartel flamenco tan importante como el del festival flamenco de Lo Ferro, apareciendo también en la película ‘Tocaoras’ de Alicia Cifredo, un documental donde se da cuenta de la invisibilidad de las mujeres guitarristas.

En Almería ha participado en el Festival de Flamenco acompañando a María Vargas, ha participado en el espectáculo ‘Entre Flamencas’, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y el pasado verano fue invitada especial en el concierto de Malú con la canción ‘En Otra Parte’.