Capital El Ayuntamiento licita la limpieza de centros, dependencias municipales y colegios públicos sábado 29 de octubre de 2022 , 15:20h La Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy también la redacción del proyecto de alumbrado de caminos rurales en la zona agrícola de La Cañada La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el expediente de contratación para la prestación de los servicios de limpieza de centros, dependencias municipales y colegios públicos de Almería, con un presupuesto total, IVA incluido, de 17.608.985,96 euros. Este contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable. Se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 15 de febrero de 2023, aplicándose el gasto de este contrato en varios ejercicios económicos, extendido hasta 2025. La propuesta de acuerdo incluye la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán en la licitación de este contrato. A partir de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de la Unión Europea así como en el perfíl del contratante del de la web municipal, el Ayuntamiento de Almería abrirá un plazo de sesenta días naturales, contados desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, ha concretado que el contrato se desglosa en tres lotes por importe, cada uno de ellos, de 10.365.363,97 euros, 5.794.223,45 euros y 1.449.398,54 euros, respectivamente. A comienzos de este año prorrogaba el Ayuntamiento el contrato para este servicio, entonces por un año, a la empresa 'FCC Medioambiente S.A.', recordaba Martínez Labella, licitándose ahora un nuevo contrato con el que el Ayuntamiento pretende cubrir "las necesidades, en la prestación del servicio de limpieza, de un total de 151 instalaciones y equipamientos, entre los que se encuentran colegios (56), centros deportivos (15), mercados de abastos (5), dependencias municipales (68) y módulos de playa (7)", ha enumerado. Alumbrado zonas rurales La Cañada Además de lo anterior, fuera del Orden del Día, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy el contrato menor de los servicios para la redacción del proyecto de alumbrado de caminos rurales en la zona agrícola de La Cañada,a la mercantil 'Hesar Ingeniería S.L'., por importe total de 9.183,90 euros. Cinco empresas han concurrido a un procedimiento de licitación abierto por el Área de Sostenibilidad Ambiental. "El Ayuntamiento de Almería sigue dando pasos en firme en el objetivo de cumplir el compromiso con los vecinos para la dotación de alumbrado público en los caminos de titularidad municipal", ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno. En este sentido, y en relación a la adjudicación que hoy se ha realizado para la redacción del proyecto de ejecución de las obras, Martínez Labella ha anunciado una próxima reunión "técnica" en la que van a participar las áreas de Sostenibilidad Ambiental, Agricultura y Urbanismo e Infraestructuras, que vienen trabajando coordinadamente para dar cumplida respuesta "al compromiso que la alcaldesa trasladó personalmente a los vecinos", ha insistido. Colonias gatos ferales Entre los acuerdos hoy adoptados por la Junta de Gobierno Local se ha incluido también, a propuesta del Área de Sostenibilidad Ambiental, la adjudicación a la mercantil 'MetalServ Manufacturas Metálicas', por importe de 5.465,17 euros, del contrato para la mejora de la estructura de los recintos para el uso temporal de colonias de gatos ferales de Almería. Mejoras que se realizarán sobre un solar municipal, próximo a la desembocadura del río Andarax y junto a las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, para el uso temporal de colonias de gatos ferales de Almería que por algún motivo hayan de ser desplazados de su ubicación habitual. Pago proveedores Ana Martínez Labella ha informado también en rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno Local, de la aprobación, un mes más, del dato del periodo medio de pago global a proveedores mensual, correspondiente al mes de septiembre de 2022, que se cierra en 21,60 días, a partir del plazo legal de pago de treinta días.

