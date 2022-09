Deportes El tenista almeriense Javi Barranco gana su segundo título del año en la Riesco Cup de Oviedo jueves 08 de septiembre de 2022 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En marzo ya ganó en Rovinj (Croacia) y este año ha sido además finalista en Gandía (Comunidad Valenciana)

El tenista almeriense Javi Barranco se proclamó esta semana campeón de la Riesco Cup, trofeo disputado en Oviedo (Asturias). Es su segundo título, tras el conseguido en el mes de marzo en Rovinj (Croacia), en un año en el que ha sido, además, finalista en Gandía (Comunidad Valenciana). Barranco eliminó en primera ronda al chino Zhenxiong Dong por 6/2 6/1, en un partido dominado de manera clara por el almeriense. Más trabajo le costó a Barranco la segunda ronda, frente al estadounidense Dali Blanch, a quien tuvo que remontarle tras ceder el primer set por 7/5, cuando se encontraba ganando 2/5. Barranco se repuso y terminó llevándose el partido, ganando los sets segundo y tercero por 6/2 y 6/3, respectivamente. El almeriense volvió a encontrarse con un duro rival en cuartos de final, el lituano Vilius Gaubas. Barranco ganó el primer set por 6/4 y en un intenso segundo parcial terminó cayendo en el tie-break (7/6 (2)). Más claro fue el tercero, dominado por Barranco, que selló su pase a semifinales con 6/2. En esta ronda de cuartos caería el también representante almeriense en este torneo, Benjamín Winter, semifinalista este año en Antalya (Turquía) y Munguía, en el País Vasco. Superados los dos difíciles obstáculos de segunda ronda y cuartos, Barranco dominó la semifinal frente al español Álvaro López San Martín, ganando en dos sets por 6/1 6/4. En la final, se encontraría con otro tenista español, Carlos Sánchez Jover. En la primera manga Barranco remontó un 4/5 adverso y acabó imponiéndose 7/5 en la cuarta bola de set que tuvo. En la segunda manga, llegó a estar con 5/2 a favor, y aunque su rival le terminaría igualando a cinco, Barranco le rompió el servicio y encarriló su victoria (7/5). “Después de un tiempo fuera de la competición por una lesión de muñeca, estoy muy contento no solo por la victoria, sino por volver a competir sin ese dolor que venía arrastrando desde hacía semanas”, ha señalado Javi Barranco, para quien “ha sido una semana muy especial e intensa de la que me llevo cosas muy positivas”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.