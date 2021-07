Opinión El tiempo de los brujos Jose Fernández x josefernandez1806253facebookcom/22/4/14/22/31 Más artículos de este autor Por miércoles 21 de julio de 2021 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Sin ánimo de ser prolijo, anoto a continuación algunos aspectos de la actualidad que, en mi opinión, deberían hacer decaer el optimismo en el que algunos parecen vivir y que sólo puede entenderse desde el dopaje financiero o químico. O en la mezcla de ambos.

Fijémonos en estas cuestiones:

- Estamos todavía inmersos en una pandemia que ya ha costado la vida a cerca de 140.000 españoles.

- Este mes hemos superado ya dos veces el precio más alto de la electricidad en toda la Historia.

- El desempleo está desbocado, especialmente entre los más jóvenes.

- Los jueces dicen que el Gobierno actúa al margen de la Constitución y el Gobierno deslegitima sistemáticamente a los jueces.

- Sube la gasolina. Sube el butano.

- El Gobierno prepara una Ley de Seguridad Nacional tiránica que incluye expropiaciones y movilizaciones forzosas sin control del Congreso.

- En lugar de investigar los crímenes pendientes de ETA, el Gobierno pacta con sus herederos.

- Los golpistas indultados anuncian su intención de volver dar otro golpe de estado.

- Ningún miembro del gobierno más amplio de nuestra Historia es capaz de reconocer que el régimen comunista cubano es una dictadura.

Podría seguir, pero lo dejo ahí. Por eso digo que a veces pienso que las cosas no van en España tan bien como el Gobierno, los medios subvencionados o los altavoces políticos del gobierno nos dicen. Es más, a veces pienso que ningún español vivo ha llegado a conocer una situación de descontrol, crisis y caos tan grave como la que estamos viviendo en la actualidad.

Pero entonces recuerdo que el Gobierno ha anunciado que va a desenterrar a Primo de Rivera y se me pasa todo al instante. Calaveras y políticos. Remedios y conjuros. Para este gobierno, el tiempo de los jueces ha pasado. Es el tiempo de los brujos. Jose Fernández Periodista.Asesor de Prensa

