Almería El tiempo en Almería: semana de lluvias y temperaturas suaves lunes 22 de mayo de 2023 , 06:00h Pronóstico del tiempo en Almería: semana con nubosidad y lluvia. Temperaturas entre 20°C y 14°C. Mejoría a partir del viernes con días soleados La ciudad de Almería se prepara para una semana de cielos nubosos y precipitaciones, según el pronóstico del tiempo de eltiempo.es. La temperatura máxima se mantendrá en torno a los 20°C y la mínima rondará los 14°C. Lunes: inicio de la semana con lluvia El lunes será el día más lluvioso de la semana, con una probabilidad del 40% de precipitación y una acumulación de 3 mm. El cielo estará cubierto durante todo el día y la temperatura oscilará entre los 20°C y los 14°C. El viento soplará del oeste con una velocidad de 15 km/h. Martes: continúa el tiempo inestable El martes no habrá cambios significativos en el tiempo, ya que seguirá predominando la nubosidad y la posibilidad de lluvia. La probabilidad de precipitación será del 40% y la acumulación de 2 mm. La temperatura máxima será de 20°C y la mínima de 14°C. El viento será del oeste con una velocidad de 16 km/h. Miércoles: leve descenso de la temperatura El miércoles se espera un leve descenso de la temperatura, que alcanzará los 19°C como máximo y los 13°C como mínimo. El cielo seguirá nuboso y la probabilidad de lluvia será del 40%, con una acumulación de 1 mm. El viento será del oeste con una velocidad de 17 km/h. Jueves: se mantiene el riesgo de lluvia El jueves no habrá grandes variaciones en el tiempo, ya que el cielo seguirá nuboso y la probabilidad de lluvia será del 40%, con una acumulación de 1 mm. La temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 13°C. El viento será del oeste con una velocidad de 18 km/h. Viernes: se atisba una mejoría El viernes se prevé una mejoría en el tiempo, ya que el cielo estará parcialmente nuboso y la probabilidad de lluvia bajará al 20%, con una acumulación de menos de 1 mm. La temperatura máxima será de 20°C y la mínima de 13°C. El viento será del oeste con una velocidad de 17 km/h. Sábado: día soleado El sábado será el día más soleado de la semana, ya que el cielo estará despejado y la probabilidad de lluvia será nula. La temperatura máxima será de 21°C y la mínima de 14°C. El viento será del oeste con una velocidad de 16 km/h. Domingo: se repite el buen tiempo El domingo se repetirá el buen tiempo, con un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. La temperatura máxima será de 21°C y la mínima de 14°C. El viento será del oeste con una velocidad de 15 km/h.

