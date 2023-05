Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

No prometen la Luna

lunes 22 de mayo de 2023 , 05:00h

Los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales del 28 de mayo en Almería tienen algo en común: todos lo prometen todo. Entre unos programas electorales y otros solo hay matices, porque todos aseguran que si llegan al gobierno local, construirán viviendas, darán empleo, crearán más jardines, más parques infantiles, más carriles bici, habrá más y mejores autobuses, tendremos una ciudad más sostenible, habrá apoyo a la cultura local, al pequeño comercio, más aparcamientos, más limpieza viaria, más seguridad en las calles, Almería será más turística, los barrios brillarán con luz propia...

Incluso les da igual prometer aquellas cosas para las que no tienen competencias porque corresponden a otras administraciones, como la llegada de la alta velocidad o el soterramiento de las vías del ferrocarril.

Pero les voy a contar un secreto, hay una clave para medir el grado de esperanza que tiene un partido en llegar a gobernar la ciudad, y es la promesa de reducir o congelar los salarios de los políticos y los asesores, y de bajar los impuestos. Cuanto más difícil tienen gobernar, más reducción salarial para políticos y asesores prometen, así como reducir el número de estos últimos. Y también se comprometen a bajar los impuestos municipales, como el IBI, el agua o la basura, las licencias… todo a precio de saldo.

En esto, además, los partidos que se presentan por primera vez son los más divertidos. Todos aseguran que al fin hay en política personas que no son políticos profesionales, claro, hasta que llevan cuatro años en el cargo y quieren más, siempre más. Por nuestro bien, evidentemente.

Las promesas que nos hacen los políticos son muy tentadoras, pero también muy difíciles de cumplir en la mayoría de los casos porque lo que nunca dicen es cuanto cuesta ejecutarlas, en qué plazo y quién lo pagaría. Incluso si legalmente se puede hacer lo que prometen.

Pero si para llegar al poder tienen que pactar, no se preocupen, que el tema de los sueldos de los políticos no será una línea roja... Que si hay que cobrar más, se cobra, que ese es el “chocolate del loro” ya saben, todo sea por nuestro bien, que es imprescindible que nuestros políticos estén bien pagados, aunque la inmensa mayoría de ellos en la vida privada no tendría un sueldo tan abultado. Y si hay que subir los impuestos, se suben, todo sea por el bien común, aunque eso signifique ahogar la economía y el consumo, porque eso siempre es culpa de otros. Y si hay que contratar más asesores, se contratan, todo sea por el buen funcionamiento de la administración.

Una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace en el gobierno, como bien se encargó de explicitar aquella exministra llamada Carmen Calvo, cuando quiso aclarar que Pedro Sánchez no mentía, sencillamente decía unas cosas como secretario general del PSOE y otras como presidente del Gobierno.

No prometen la Luna porque no se les ha ocurrido, que si no, también.