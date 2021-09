Deportes El Torneo de Golf Interalmería TV regresa con 100 participantes miércoles 22 de septiembre de 2021 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Toyo acogerá una de las competiciones más antiguas del campo municipal



El Torneo de Golf Interalmería TV regresa un año más a Almería con la ilusión intacta y más de 100 participantes que ya se han inscrito para competir el próximo 26 de septiembre. El campo municipal Alborán Golf de El Toyo acogerá la décima edición de una competición que ya se ha convertido en una cita tradicional del calendario para los amantes de este deporte.



La presentación ha tenido lugar en la mañana de hoy en las instalaciones de Peugeot PSA Retail Almería con la presencia del consejero delegado de Interalmería TV, Diego Cruz, el director de ventas de Peugeot, Antonio Trigo, la directora de Interalmería TV, Trinidad Gaitán, y el director del campo municipal Alborán Golf, Francisco Venegas.



Diego Cruz ha señalado que “es una alegría volver a celebrar este torneo porque seguimos dando pasos en la dirección correcta para recuperar poco a poco la normalidad” y ha puesto en valor la labor de Interalmería TV “para dar testimonio de lo que sucede en Almería, una ciudad en la que turismo y deporte son ejes fundamentales”.



Antonio Trigo ha asegurado que para Peugeot “es una oportunidad fantástica para seguir poyando el deporte almeriense en un entorno entrañable”. Asimismo, ha explicado que “aprovecharemos para mostrar a los participantes nuestra gama de coches electrificada, somos una marca con gran parte de los modelos con emisiones cero”.



Francisco Venegas ha agradecido a Interalmería TV “su trabajo arduo para que todos los años se pueda organizar esta competición”. Asimismo, ha destacado que “es uno de los torneos más antiguos de Alborán Golf y los jugadores amateurs lo esperan todos los años”. De hecho, las plazas de inscripción se completaron de forma inmediata y las reservas están agotadas desde la semana pasada.



Deporte y turismo se darán la mano en el torneo, que congregará a jugadores llegados desde distintos puntos de la geografía a la capital. De este modo, la ciudad acogerá a decenas de personas que, además de disfrutar del golf durante la competición en unas instalaciones de primer nivel, podrán conocer los atractivos de Almería, como su patrimonio histórico o la gastronomía.



Interalmería TV emitirá un programa especial con los mejores momentos de la competición y la entrega de premios. Cabe destacar que este evento se caracteriza, entre otros detalles, por los numerosos premios que se reparten entre los participantes. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de las tres categorías mixtas con corte en 15 y 26.4 y para el campeón en la modalidad Scratch.



Además, están previstos diversos premios especiales y un amplio sorteo de regalos, por lo que casi un tercio de los participantes obtendrá alguno de ellos. El torneo se disputará en la modalidad Stableford y habrá distintos concursos como el drive más largo o la bola más cercana a bandera. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.