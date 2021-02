Capital El tráfico en las Almadrabillas vuelva tras los trabajos en el Cable Inglés viernes 12 de febrero de 2021 , 17:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Autoridad Portuaria de Almería agradece la colaboración del Ayuntamiento y la comprensión de los ciudadanos Desde media mañana de hoy viernes, la glorieta de Las Almadrabillas de Almería ha recuperado la normalidad en el tráfico, tras unos días alterado como consecuencia de los trabajos que se han realizado en el tramo elevado del Cable Inglés que cruza la rotonda. De esta manera, y unos días antes de lo previsto, la circulación por esta glorieta -donde confluyen 4 vías-, ha reabierto todos sus carriles y recuperado los sentidos habituales de circulación. La Autoridad Portuaria de Almería –promotora de las obras de restauración del Cable Inglés- reitera su agradecimiento al Ayuntamiento de la capital por la colaboración de la Policía Local en la regulación del tráfico, y agradece también la comprensión mostrada por los ciudadanos. En las dos últimas semanas, la empresa constructora ha procedido a la retirada de los viejos raíles del ferrocarril que discurren por la plataforma del Cable –para su restauración-, así como a la realización de preparativos para la instalación de barandillas y otros materiales de la plataforma superior del cargadero. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.