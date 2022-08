Deportes Ampliar El Trofeo de Deporte Adaptado de Cludemi abre barreras en la Feria de Almería miércoles 24 de agosto de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió al pabellón Moisés Ruiz para seguir a los deportistas de baloncesto en silla de ruedas El deporte está celebrando con fuerza múltiples actividades en la Feria de Almería. Más de 30 actividades están viviéndose en esta semana dedicada a honrar a la patrona, la Virgen del Mar, del 19 al 27 de agosto. Entre la programación, el Club Deportivo de Minusválidos (Cludemi) junto al Patronato Municipal de Deportes han organizado el Trofeo de Feria de Deporte Adaptado. La cita deportiva tuvo lugar este lunes, 22 de agosto, en el Pabellón Moisés Ruiz y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, comprobó en primera persona el encuentro que demostró que el deporte no tiene barreras. También estuvo presente el diputado de Deportes, José Antonio García. Agilidad, esfuerzo y sacrificio son los adjetivos que describen a estos deportistas que compitieron entre los propios jugadores del club y que, durante el partido, mostraron su compañerismo y competitividad por hacerse con la victoria del encuentro. En esta línea, Juanjo Segura ha puesto especial hincapié en que “la Feria de Almería es para todos y el deporte también, el trabajo que hace Cludemi es importante resaltarlo porque este trofeo da visibilidad a estas personas que trabajan a diario de una manera impresionante”. Por ello, remarcó “el respaldo del Patronato Municipal de Deportes hacia el club que convirtió el trofeo en un día esencial para la Feria”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.